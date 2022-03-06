鐘錶師變查賄悍將 檢察官周章欽明退休

周章欽一口氣起訴藍綠四名現職立委，創下司法史紀錄，奠定查賄悍將地位。（資料照）

2022/03/06 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕最高檢察署檢察官周章欽，即將年滿七十歲，退休令預定明（七）日生效，他在台北地檢署檢察長任內偵辦立委涉賄案，一口氣起訴藍綠四名現職立委，創下司法史紀錄，奠定查賄悍將地位，但鮮少有人知道，周章欽原本是位鐘錶師，廿六歲那年誤打誤撞走上司法路。退休後下一步往哪走？他笑著說：「先陪陪家人吧！」

周章欽待人親切，辦案沉穩帶著霸氣，即便屆退，仍在本次檢察官協會舉辦的檢察總長票選中獲不少基層肯定，得到一○九票，其渾然天成的樸實風格，與自幼家貧、曾經放過牛、打過零工的成長歷程有很大的關係。

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苦讀考取法商學院、司法官訓練所

台南子弟周章欽自小家中並不富裕，學費還要家人省吃儉用節省籌措，高中畢業後沒錢讀大學，就跟著親戚至台北學習修錶工藝，出師成為獨當一面的鐘錶師，但他內心一直有「要進修」的聲音。

某日，突閃一過的念頭驅使他報考大學，半工半讀錄取中興法商學院後，仍白天修錶、晚上讀書，一天只睡四、五個小時，最終仍考取司法官訓練所第廿三期，結業成為檢察官。

接地氣的個性成為周章欽的辦案優勢，不論與警方、被害人溝通或訊問被告都得心應手，成績亮眼，很快就當上主任，接著出任高雄地檢署襄閱，歷任宜蘭、台南、高雄地檢署檢察長、法務部保護司副司長與主秘。

二○二○年周章欽獲派接掌有「天下第一檢」之稱的台北地檢署，複雜、高敏感案件多，他也恰如其分在案件的起訴與不起訴的時點選擇上皆謹慎規劃，以免被冠上「政治辦案、司法迫害」污名，聲望更在偵辦立委集體收賄案時一飛衝天，奠定查賄悍將地位。

結束四處調動漂泊 陪家人

北檢一口氣約談六名前、現任立委，聲押四名現任立委獲准，不分黨派均落馬，堅實的辦案基礎，操盤的周章欽功不可沒，兵推多時，選在立院休會期間閃電發動搜索拘提，果然手起刀落一氣呵成。

去年周章欽的行政首長職務任滿六年，調往最高檢，因屆齡而定於明天退休，結束四處調動的檢察官「漂泊人生」，放下司法生涯返鄉，問他下一步動向為何？他笑稱「感謝妻女的長年體諒，就讓我先陪陪家人吧！」

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