騎贓車規避查緝 車牌數字9塗成8

2022/03/05 05:30

〔記者魏瑾筠、周敏鴻／桃園報導〕桃園市卅九歲張姓男子趁二二八連假期間，偷走黃姓女子的機車到處騎，他為規避查緝，異想天開把車牌數字「9」以簽字筆塗成「8」，本月二日在蘆竹區南山路一段，眼尖警員發現異狀攔查未果，演變成鳴警笛追逐，直到新北市林口區逮捕，黃女多日未用機車，不知遭竊，警方破案後通知她到分局領回，她頻頻向警方致謝。

蘆竹警分局秘書室主任陳永成表示，張男偷走機車後，到處趴趴走了四天，二日下午一點多，因他竄改車牌的手法拙劣，警備隊警員丁嘉慶巡邏時識破並上前攔查，孰料張男假意配合停車，卻趁丁員下車時發動機車引擎加速逃逸，雙方追逐到林口區一○六線道路，丁員終於攔到張男，張男當下不斷掙扎，抗拒逮捕，圍觀民眾見狀見義勇為出手協助壓制，終被逮捕，帶回偵訊後依竊盜罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。

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另，桃市陳姓男子三日晚間搭乘友人駕駛的車輛返家途中，遇上桃園警分局「噪音車稽查檢測」勤務，他接受盤查時突然身體不適，吐出血痰，幾乎昏厥，卻不願出示身分證件，原來陳男一月間因毒品案件被桃園地檢署發布通緝，警方送他就醫治療無礙後，解送歸案。

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