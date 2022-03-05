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    小法典／輕傷多判拘 警遭判半年已算重判

    危險壓制示意圖

    危險壓制示意圖

    2022/03/05 05:30

    〔記者王定傳／新北報導〕新北市警板橋分局警備隊警員潘惠宗，對已上銬壓制在地的嫌犯，以大腿和臀部壓頭、肩頸約八分鐘，這種危險壓制行為，被法院認定是假借職務故意傷害，量處六個月徒刑。律師鄭遠翔表示，司法實務上，造成輕傷的案件大多是判拘役，有期徒刑相對較少，本案判刑六月已屬重判，可見法官對潘員的行為深惡痛絕。

    鄭遠翔指出，刑法規定，公務員假借職務上權力、機會或方法故意犯瀆職以外之罪，可加重其刑至二分之一，但並非一律加重二分之一，而是「上限為二分之一」；例如本案的傷害罪，就無法解讀為法官本來要判四月，因加重而變成六月，也有可能本來要判五月，酌情後加重一個月。

    他表示，依「警察人員人事條例」規定，警察若故意犯傷害等罪，被判處有期徒刑以上之刑確定，且未宣告緩刑、不准予易科罰金或易服社會勞動，就得入監服刑，應予免職，這對警察來說，屬最嚴厲的懲罰，沒有復職機會。

    鄭遠翔說，本案最後若判刑六月確定，如果執行檢察官不准易科罰金或易服社會勞動，潘員就會丟了工作，還得入監服刑。此外，這種危險壓制行為，萬一造成被害者死亡，恐會構成殺人罪，或至少是傷害致死罪。

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