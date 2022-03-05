臀壓民頸 重複坐下8分鐘／警借職務 故意傷害判刑

危險壓制示意圖

2022/03/05 05:30

騎士罵警 被上銬無法反抗

〔記者王定傳／新北報導〕新北市警板橋分局警備隊體重約一百公斤的警員潘惠宗，上銬逮捕出言辱罵他的曹姓騎士，明知曹男已無法反抗，仍以大腿、臀部壓在他的頭、肩頸八分鐘，並故意晃動身體嗆說：「慢慢玩、你不要斷氣就好…」，導致曹男多處擦、挫傷；新北地院依公務員假借職務上權力、機會故意犯傷害罪，加重將潘員判處六月徒刑。

美國二○二○年五月發生一起類似事件，白人警察沙文逮捕使用假鈔的非裔男子喬治·佛洛依德時，用膝蓋壓住非裔男的頸部超過九分鐘，造成對方窒息死亡，引發軒然大波；沙文後來被依二、三級謀殺等罪，判處監禁廿二年半。潘員的「台版壓頸」事件也長達八分鐘，所幸僅造成騎士輕傷，才能在加重刑度後，仍獲易科罰金之刑。

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警體重百公斤 騎士多處挫傷

潘員二○一九年三月廿六日晚間七時許，在新北市板橋區南雅西路發覺曹男逆向騎機車，攔查酒測，酒測值○．一七毫克，要求曹做平衡測試，曹男不滿辱罵「你們這些廢物」，被潘員反銬雙手壓制在地。

晃身體喬角度？警判半年

檢方調查，當時潘員已壓制住曹男，卻仍抓住對方雙腳拖到路邊，用大腿和臀部壓住曹的頭和肩頸，還故意搖晃身體，向同行警員說：「沒關係…可以跟他慢慢玩。」

同行的王姓警員證稱，潘員壓在曹男脆弱的後頸部長達一段時間，曹男未反抗，但潘還用搖晃身體、以及重複起身、往下坐的方式，造成被害者痛苦。

潘辯稱，曹男酒醉無法溝通，雖上銬但雙腳仍可活動，為免他突然攻擊或跑到馬路上被撞，才會壓制讓他無法翻身逃跑，晃動身體則是調整角度，自己是依法執行職務、且屬緊急避難，應免罰。

新北地院審理認為，潘除了說「慢慢玩」，還刻意晃動身體說「不要動，乖乖的、不痛不痛喔」，曹當時反映：「要吐了，會嗆到脖子」，潘竟回：「你吐沒關係啊，幫你叫救護車就好了…你不要斷氣就好，其他我不管」；法官依此認定潘是故意傷害，且否認犯罪又未和解，加上是公務員故意犯傷害罪，加重判處六月徒刑。

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