三重頂加公寓惡火 婦躲浴室喪命

新北市三重民宅火災，婦人逃往浴室燒燙傷不治；圖為火災現場。 （記者吳仁捷翻攝）

2022/03/02 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重一處頂樓加蓋公寓昨清晨起火，消防員到場見竄出大火，連忙疏散各樓層六十四名住戶，雖在起火戶浴室救出五十二歲呂姓女子，因全身燒燙傷，到院仍不治； 警消根據現場研判，呂女疑為火警發生後，躲進浴室待援，卻逃生不及，起火原因仍待調查釐清。

消防局再度呼籲，浴室多為塑膠或木門，不具防火時效，提醒民眾無法逃生時，切勿躲入浴室避難，建議選擇有對外窗的房間，關門、堵住下方門縫，並開窗待援，增加獲救機會。

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消防局昨凌晨四時四十四分獲報，三重區光復路二段八十八巷內一處五樓頂加套房起火，因火勢猛烈，消防帶隊官衝上樓查看，試圖以乾粉滅火器滅火未果，消防員隨後以水線攻入起火戶，在浴室內救出呂姓女房客，因全身燒燙傷，送醫仍回天乏術。

據了解，起火戶內堆積雜物，助長火勢，燃燒面積約十五平方公尺；火調人員初步勘驗，發現起火戶的廚房有三支瓦斯空桶，起火原因仍待確認。

針對又發生躲入浴室待援致死不幸，消防單位提醒，民眾遭遇火警，勿因浴室有水源就衝入躲藏，如在火場無法第一時間逃到地面層，建議就地於房內掩蔽，而求助一一九時，可告知執勤員受困位置，有助消防員第一時間尋獲，增加獲救機會。

新北市消防局莒光義消防火宣導分隊長許陳免建議，民眾平日應規劃、勘查逃生動線，規劃兩個以上逃生口，受災時依逃生動線儘速逃生，盡可能往地面層（一樓）逃生，有需要者可就近聯繫防宣隊到府勘查，規劃逃生動線。

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