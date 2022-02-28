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    首頁　>　社會

    律師︰持凶器闖愛慕者居所 未來可判5年

    跟騷示意圖

    跟騷示意圖

    2022/02/28 05:30

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕胡姓男子為接近愛慕的劉姓女教師，闖入宿舍要與對方「聊天」，還持鉗子破壞防盜設備，該行為只能用較重的毀損罪處刑。但律師柯林宏指出，跟蹤騷擾防制法將於今年六月一日開始施行，胡男若仍持凶器尾隨或侵入愛慕對象居所，最重可判刑五年。

    跟騷法將於6月1日開始施行

    柯林宏律師表示，胡姓男子闖入民宅並破壞監視器等設備，依目前的法規規定，分別觸犯侵入住宅及毀損等罪，其中侵入住宅罪得處一年以下徒刑、毀損罪得處三年以下徒刑，因法官認定係同一行為觸犯二罪，故以較重的毀損罪處刑。

    柯律師說，今年六月一日起跟騷法即將上路，以胡男的行為來說，已涉犯該法第三條第二項以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近特定人之居、住所，且第一次胡男還持鉗子（凶器）去剪斷防盜鐵絲，最重可判刑五年；而胡男第二次入侵該處，是以徒手破壞監視器，依跟騷法規定，未攜帶凶器則是處一年以下徒刑，故法官應會以較重的毀損罪論處。

    此外，胡男兩次犯案時間，僅相隔十一日，有反覆實行之虞，經法官訊問後，認定有羈押必要的話，可以直接收押，但目前跟騷法尚未上路，只能以毀損罪處刑。

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