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    國際金價飆漲// 貴金屬看俏 汽車觸媒轉換器頻遭竊

    鉑、銠、鈀價格上漲，車輛觸媒轉換器成了竊賊覬覦新目標。（民眾提供）

    鉑、銠、鈀價格上漲，車輛觸媒轉換器成了竊賊覬覦新目標。（民眾提供）

    2022/02/27 05:30

    〔記者林嘉東／台北報導〕國際金價創新高，鉑（白金）、銠、鈀金等稀有貴金屬價格同樣飆漲，未料內含銠、鈀、鉑的汽車觸媒轉換器，成了竊賊覬覦新目標，今年以來新北、桃園等北部縣市頻傳汽車觸媒轉換器遭竊案；警方鎖定一組專偷觸媒轉換器的三人集團追緝中，同時呼籲車主提高警覺。

    一分鐘內偷走 警鎖定三人集團

    據了解，近月來受害車主的報案數就有廿多件，不過合法經營廢棄車輛回收的陳先生表示，實際被偷數量不僅於此，不久前才有人找上他，稱「手上有三百多支，要不要收購？」他是合法業者，受環保署嚴格控管進出回收場廢棄車輛的數量與重量，不可能也不敢收取來路不明的汽車零件。

    陳男說，歐規車廠較重視環保，觸媒轉換器會使用含量較高的鈀、銠貴金屬，有的車廠觸媒轉換器內貴金屬含量較低，但符合最低排放標準；貴金屬含量不一樣，價格也不同。合法業者會依車廠、車型、年份訂出回收價，一般車輛觸媒轉換器中古收購價約一、二千元，雙Ｂ約五、六千元，排氣量大的觸媒轉換器價格也比較高。

    停路旁的小貨車、休旅車當心

    據他所知，坊間非法回收業者，均與懂得分解出貴金屬的專業人士合作，大賺非法生意。

    據了解，盜賊通常鎖定停在路旁的小貨車或底盤較高的休旅車犯案，使用砂輪機、電鋸鋸斷排氣管，一分鐘內就能偷走排氣管中段的觸媒轉換器。警方也提醒，竊賊喜於挑選人煙稀少、無監視器的地方犯案，建議車主盡量把車停放停車場或有監視器之處，車上安裝防竊警報器。

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