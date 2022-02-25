布線破海上運毒網// 台美合作 打擊中國大毒梟

海上運毒網示意圖

2022/02/25 05:30

〔社會新聞中心調查組／台北報導〕我國近年破獲多起巨量毒品海路闖關來台案，發現中國大毒梟已架構起國際販毒網，將「母船（MATHER SHIP）」放在太平洋公海上隨時移動，透過「子船（中大型遠洋船隻）」接收海洛因、安非他命毒品，再依「合約」轉運至美、澳、台、日等國，形成巨大且綿密的「海上運毒網絡」。

母船公海移動 透過子船運毒

美國緝毒署分析此集團的規模在全球數一數二，而來自亞洲轉運的海洛因，已嚴重威脅到美國本土安全，加上研判是中國毒梟幕後操控，因此最近指派緝毒署聯絡官與我國刑事局、台北市警察局聯繫，交換情資及密切合作。美方請求我方提供近年破獲或鎖定的「毒船」情資，包括航海軌跡、衛星定位經緯度、嫌犯證詞等，全力追查在公海上行蹤飄忽的「母船」蹤跡，一旦查獲母船，整個海上運毒網絡也將瓦解。

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美緝毒署聯繫我方 追蹤查緝

中國「個人信息保護法」去年上路後，不再在國際上公開提供船舶相關資訊，美方發現中國毒梟利用該法為掩護，將母船「匿蹤」難以鎖定位置。至於我方，依緝毒資料發現高純度海洛因多來自「金三角」，且有我國黑幫份子居中協調運送，聯繫子船將毒品接應至母船，再依「訂單」輸送毒品。

由於我方於查獲海上走私闖關案時，陸續蒐集各項資訊，台美緝毒單位計畫透過情資的充分交換，得以追蹤查緝母船。

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