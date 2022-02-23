輾屍案主嫌又轟當鋪 逃亡被逮入監

彭嫌昔日因涉案就曾被警方逮捕。（資料照）

2022/02/23 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕曾在電影「艋舺」客串演出黑幫小弟、也是台中輾屍案主角的三十七歲男子彭偉明，犯下暴力討債案判刑確定，卻逃亡被通緝，逃亡期間還對一間當鋪瘋狂掃射六十二槍，嚴重危害治安，所幸台中警方前天將他逮捕，解送歸案，發監執行。

彭嫌二○一一年五月，在中市文心路開車撞死黃姓婦人，彭的張姓友人率多名同屬某車隊的黑衣人到場，對員警咆哮發生肢體衝突，張接著駕車直闖封鎖區，並輾過婦人遺體，全案彭被判二年四月，已發監執行完畢。

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未料同年八月，彭嫌即率眾到彰化暴力討債，向被害人嗆聲並恐嚇，台中「輾屍案」的新聞人物就是他，揚言要對方好好償還債務。

去年一月三日，彭持改造長槍，對著台中一間當鋪與當鋪前的一輛轎車不斷掃射，連開六十二槍才停手，隨後攜槍投案被羈押，雖未釀傷亡，卻創下中市治安史上瘋狂掃射最多槍的紀錄，台中地院去年九月依槍砲、殺人未遂，判彭五年十月，全案上訴二審審理中。

彭二○一九年間，還在新北市三重區暴力討債，相約債務人在一家海鮮餐廳後，將被害人挾持到旅館拘禁毆打，警方將彭依傷害、妨害自由、恐嚇取財等罪移送，新北地院判一年二個月確定，並發監執行，彭未到案去年十一月被通緝，警方掌握彭位在台中市北區的租住處，前天將他逮捕歸案。

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