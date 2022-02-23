北廢南送 父子組車隊賺黑心錢

滿載廢棄物的曳引車。（南檢提供）

2022/02/23 05:30

〔記者余瑞仁、王俊忠／綜合報導〕檢方偵辦起訴蔡燕章環保犯罪集團，更破解該集團犯案模式。其中，桃園市新屋區林進旺、林政緯、林政輝父子三人，自組曳引車、拖車車隊靠行，涉嫌以「北部收受，南部棄置」手法，長期將大台北、新竹地區營建廢棄物，運往蔡燕章集團所鎖定的台南市的國有、台糖土地非法掩埋棄置，桃園地檢署也偵查終結，依廢棄物清理法等將林姓父子等十四人提起公訴。

靠行合法公司 違法清運

檢方調查，五十八歲林進旺與四十歲林政緯、卅四歲林政輝父子三人的車隊並無廢棄物清運許可，以四輛賓士、一輛斯堪尼亞曳引車搭配五部卅五噸級拖車，每車可載運卅五立方公尺容積，將曳引車、拖車分別靠行兩家只具乙級清除業務的貨運公司，另雇用袁姓、謝姓聯結車司機，違法包攬營建廢棄物清運業務，與「土尾」業者蔡燕章合作，違法傾倒掩埋營建廢棄物。

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一年不法獲利上千萬

檢方指出，林姓父子先透過產源端的宗德環保、英漢工程、方揚實業等三家具廢棄物清理許可的公司，非法清運三家公司包攬的營建廢棄物，並透過不明方式遮蔽主管機關追蹤衛星定位GPS訊號，並於拖車的表面覆蓋清潔土石規避查緝，經查林姓父子車隊於二○二○至二○二一年間，不法獲利一五六九萬餘元。

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