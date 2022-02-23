清除費破10億／偷開國有地柵欄濫倒 抹平輪胎痕滅跡

台糖公司位於台南安定區六塊寮段土地遭非法傾倒大量廢棄物（大圖）， 檢警專案小組開挖調查（小圖）。（南檢提供）

2022/02/23 05:30

體積達七萬七千多噸

〔記者王俊忠、余瑞仁／綜合報導〕台南地檢署偵辦蔡燕章為首的環保犯罪集團，長期將中、北部營建事業廢棄物僱車隊載到台南多處國有、台糖等土地，趁夜打開管制柵欄讓車輛接連進場非法濫倒掩埋，離場後再將輪胎痕跡清除，濫倒掩埋體積達七萬七千多噸，危害土地環境甚鉅，不法獲得的清除費高達十億六千萬餘元。檢方昨依廢棄物清理法等罪嫌偵結起訴蔡燕章等十八名被告，並建請法院從重量刑。

南檢調查指出，男子蔡燕章（五十歲）涉找來劉男等曳引車司機，司機以每輛車四到五萬元不等代價收取中北部營建廢棄物，再載運到由蔡嫌所找的台南新市區、麻豆區、佳里區等國有、私人土地，等待入夜並確認無查緝人員時，蔡嫌即以無線電通知曳引車司機及把風人員開啟管制柵欄讓車輛接連進場，每輛進場車蔡嫌向司機收取一萬五千元至二萬二千元不等傾倒費用，作業完成後將路面輪胎痕跡清除，把風人員每人可獲得一千五百元至三千元不等酬勞。

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其中，檢警查獲的台南新市區一處台糖土地，遭把風人員打開柵欄。對於台糖管制土地柵欄為何會被把風者打開？南檢強調持續追查中。

追查把風者有無內情

據了解，該案源於南市環保局於二○二○年底接獲檢舉、指台南麻豆區土地遭非法傾倒廢棄物，將情資提交台南檢方指揮，並與桃園檢方合辦，依民眾提供的照片以車追人，循線查出以主嫌蔡燕章及桃園、台中等地區十三輛曳引車參與此環保犯罪集團。

二○二一年十月十九日，桃檢專案小組通知南檢林進旺父子北部曳引車隊載滿廢棄物南下的時點，南檢專案小組即於場區前後、周邊部署警力，待車輛進入場區即兵分多路前後包抄逮人。

南檢表示，不法環保犯罪集團為規避查緝，近年來發展出「甲地收受、乙地棄置」犯罪模式，企圖以警方與稽查人員跨區查辦的不便，與認為各地檢警因管轄或門戶之見，少有合作偵辦可能，藉此爭取犯罪時間與空間，但南檢與桃檢橫向聯繫通暢，以團隊合作模式瓦解傷害國土的犯罪集團，破獲近幾年來國內少見事業廢棄物重大環境污染案。

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