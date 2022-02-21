濫權摸魚 士官長「打小蜜蜂」撤職確定

陸軍花東防衛指揮部楊姓士官長不假離營，被撤職查辦，最 高行政法院也認定撤職於法有據。圖為陸軍花東防衛指揮部 外觀。 （資料照）

2022/02/21 05:30

罔顧軍紀被撤職 提告爆內幕

〔記者楊國文／台北報導〕陸軍花東防衛指揮部楊姓士官長，三年前擔任某營區的大門衛兵司令，他竟然不假離營，因罔顧軍紀被撤職、停止任用三年，楊男提告並大爆軍中內幕，稱軍人不假溜出營區買東西（俗稱打小蜜蜂）經常發生，軍中常「睜一隻眼、閉一雙眼」而被視為「不公開的福利」，認為將他撤職違反比例原則，但最高行政法院認定於法有據，判楊撤職、停止任用三年確定。

楊男擔任陸軍花東防衛指揮部士官長，二○一九年十一月廿八日至十二月五日，被指派擔任某營區衛兵司令職務。

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不過，楊男同年十二月一日晚間九時，未經營區留守主官副連長准假，即逾越准假權，准許待命的三名留守士官兵不假離開營區，後來，楊男亦擅自離營，駕車外出，軍中調查認定楊男罔顧軍紀，嚴重影響部隊安全，同月十六日召開人事懲罰評議會，依陸海空軍懲罰法第十五條等規定，決議將他撤職、停止任用三年，同月廿日生效。

逾權放3士官兵 自己也擅自離營

楊男提起訴願被駁回後，打行政訴訟，楊不滿稱，軍中下至小兵、上至軍官，不假短暫溜出營區買東西、吃東西乃常有的事，軍中時常是「睜一隻眼、閉一雙眼」，有時甚至視為「不公開的福利」，從未聽過有因「打小蜜蜂」即遭撤職情況。

楊男認為，一般公務人員若於上班期間去便利商店購物被查獲，往往是口頭訓誡，最多是被記申誡、警告，不可能遭撤職，本案中，他只是短暫離營外出用餐，軍方卻依陸海空軍懲罰法將他撤職，嚴重違反比例原則，處分不當。

陸軍花東防衛指揮部則反駁指出，楊男指稱軍人「打小蜜蜂」屬常態，卻未舉證，而楊是高階士官幹部，並擔任營區戰備部隊人員，竟藉公務名義，駕車離開營區處理私事，更何況楊當時擔任大門衛兵司令，還在營外飲酒，撤職等處分適當。不假離營的三名士官兵，均被記大過處分。台北高等行政法院判楊敗訴，楊提起上訴，最高行政法院認為，楊不僅縱放三名士官兵不假離營，擔任衛兵司令時在勤務時間內逕自離營，軍方將他撤職、停止任用三年，處分於法有據。

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