色網售球星遭偷拍不雅片 經營者判刑、吐回650萬

色情網站經營者余啟豪（中）。（資料照）

2022/02/19 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕職籃球隊「台新夢想家」球員譚傑龍等人，遭色情釣魚、側錄不雅影片後被恐嚇勒索案，卅四歲的色情網站經營者余啟豪，昨被桃園地院依「個人資料保護法」非法利用個人資料罪，判刑兩年十月，並追徵犯罪所得新加坡幣卅一萬三九六八．三八元，換算逾台幣六五○萬元。

刑事局於二○二○年底接獲譚傑龍報案，有歹徒持三年前他遭側錄的不雅影片恐嚇勒索，檢警查出，影片來源為設址境外的色情網站，循線追出網站經營者余啟豪及涉嫌持影片恐嚇的劉維霖。

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余啟豪是累犯

住桃園的余男坦承經營Ｓ及Ｔ開頭的兩個色情網站，但影片非他設局偷拍，是透過其他管道取得，及由另名王男（法院審理中）自不詳管道取得後，透過雲端分享提供，再將影片放上網站販售牟利。

Ｔ網站為單片銷售、每片價格新加坡幣廿六至九十五元，Ｓ網站採會員制計費，估計從二○一九年六月至二○二○年，余男獲利新加坡幣卅一萬三九六八．三八元。

包括受害球星，被害人共廿九人，合議庭審酌余男有類似前科卻再犯，且販售數量甚鉅、受害者眾多，致使被害人承受莫大心理壓力，考量他坦承犯行，並與其中五人和解，依非法利用個人資料罪判刑，被查扣的電腦設備、儲存於雲端硬碟的猥褻影片均沒收，可上訴。

劉維霖恐嚇勒索 另案起訴

至於涉嫌持影片恐嚇勒索球星的UBA大專籃球聯賽前經紀人劉維霖，今年初已被台北地檢署依恐嚇取財、妨害秘密等罪嫌起訴。

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