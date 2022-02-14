人倫悲劇》涉殺死兩幼子 空軍上兵墜樓命危

蕭男從住處頂樓四樓墜樓，一樓的擋雨板還可見明顯碰撞痕跡。 （記者歐素美攝）

2022/02/14 05:30

〔記者歐素美、許國楨、張瑞楨、涂鉅旻／綜合報導〕住台中市的空軍第三聯隊蕭姓上兵，與同為廿五歲的劉姓妻子感情生變，蕭男懷疑想離婚的劉女與其他男子有曖昧，前晚又見劉女搭乘男子汽車外出，蕭男昨凌晨竟涉嫌將未滿三歲大的兒子割喉殺害，並悶死一歲半小兒子，隨後從住處頂樓四樓墜樓，蕭男昏迷指數三，劉女已簽下放棄治療同意書。

懷疑妻想離婚 割喉殺長子並悶死幼子

蕭男墜樓前於臉書留言「抱歉我又不成熟了一次了」、「對不起，我愛妳」，劉女則憤怒回應，「今天你殺我的孩子，你跳樓自殺怎麼樣？你有得救，我的小孩呢？」台中地檢署明天將解剖兩童，釐清死因。

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蕭男與妻子劉女及兩名幼子同住劉女媽媽在潭子區的透天厝，昨凌晨兩點左右，有鄰居聽到「碰」的一聲巨響，發現蕭男墜樓倒臥馬路，趕緊報案，警方通知蕭男的岳母，岳母到三樓臥室，驚見兩孫子躺在床上，已無呼吸心跳。

軍方：曾介入心理輔導 不料仍生憾事

消防人員發現一歲半的男童窒息死亡，已出現屍斑；未滿三歲的男童，右頸有一條長六公分且很深的刀傷，床旁桌上有一把沾血的水果刀，兩幼童皆已明顯死亡，劉女接獲家人通知返家，得知兩名幼子死亡，傷心哭泣。

劉女供稱，丈夫對孩子沒有耐心，常將孩子丟給她獨自照顧，前天兩人口角，她外出散心，卻從此與孩子天人永隔。

軍方表示，發現蕭男與妻子感情發生問題，介入心理輔導，不料仍發生憾事。

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