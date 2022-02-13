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    首頁　>　社會

    產後憂鬱悶死嬰 新手媽自白：想重來已太晚…

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    2022/02/13 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市平鎮區卅五歲王姓新手媽媽罹患產後憂鬱症，以毛毯、塑膠袋悶死兩個月大兒子，然後拿起同個塑膠袋套在自己頭上「想陪兒子一起走」未果，打電話告知丈夫「寶寶走了」，痛哭著向警方自首。桃園地檢署依殺人罪起訴王女，建請法院量處七年六月徒刑；王女目前被收押在台北女子看守所。

    有就醫未定期治療

    檢警追查，王女與廖姓丈夫結婚兩年多，去年九月產下一子，她辭去工作專心照顧，由丈夫擔任木工維持家計。王女產後精神、情緒不穩定，浮現殺孩子的念頭，雖有就醫卻未定期治療。

    去年十一月十一日下午二時，她在家中見床上兒子熟睡，先以毛毯蓋住孩子口鼻，直到兒子子從哭泣到無聲才拿開，發現兒子眼球仍有轉動，再用塑膠袋套頭悶死。隨後將悶死兒子的塑膠袋套上自己頭部，想「陪兒子一起走」，因無法忍受呼吸困難，重複拿掉、套回；後來於同日下午五時打電話告知丈夫此事，男嬰送醫急救已回天乏術，王女痛哭自首「是我悶死孩子」。

    警詢時，王女主動寫下自白書稱「寶寶走了…是我害的，因為我根本不了解他」、「親手殺了自己的孩子，我對不起他。如果可以的話，我想重新來過，可惜說什麼都太晚了」。

    檢察官認定，王女對未成年人犯罪，依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，另因自首符合刑法得減刑規定。

    檢建請量刑七年半

    檢方認為，從王女描述案發過程的思維、反應及語言等，認為她因憂鬱致意識與控制能力減低，不過仍有辨識能力；考量王女受產後憂鬱影響，又未有適當支持系統與親職教育介入而犯案，以毛毯、塑膠袋悶死親生兒子，手段殘虐，然而男嬰出生後，王女全心付出、照護，也是不可抹滅的事實，念其犯後坦承、無前科，建請法院量刑七年六月。

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