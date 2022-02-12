司法話題》司院簡化判決 減少撤銷發回、重複

司法院召開會議，研議簡化判決書。（資料照）

2022/02/12 05:30

每年逾三百萬案 法官負擔大

〔記者吳政峰／台北報導〕全國約兩千兩百名法官，每年要處理逾三百萬件案子，負擔不輕，若在不影響品質下簡化內容和文字，即可減輕相當負擔。最高法院院長吳燦在相關會議上，提出減少無益的撤銷改判與改寫、減少重複記載及大量引述等三種具體「瘦身」方案。

吳燦提三種「瘦身」方案

吳燦並說，書類是寫給當事人看的，不是寫給上級審看的，因此要「把話說明白，將理講清楚」，達到不畫蛇添足、不疏漏的精簡效果；至於精簡裁判的關鍵，在於落實刑事訴訟法規定。

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落實刑事訴訟法規定

司法院之前推行判決書簡化方案，多數法官興趣缺缺，司法院刑事廳十日再次召開會議討論；與會的吳燦說，具體簡化方案有三種，包括落實刑事訴訟法第二七三條第二項精神，法官對於證據能力的有無，先透過證據裁定，寫判決時即可簡化記載，避免冗長贅述。

他鼓勵第二審適度擴大無害違誤原則（一審的審理小瑕疵不影響判決結果），以減少無益的撤銷改判與改寫；同時彈性運用有罪判決「犯罪事實」可與「判決理由」合併記載的規定，能使人知悉證據的範圍就夠，減少重複記載及大量引述，但不採被告有利證據時，就有必要妥善論述。

司法院會前也蒐集各法院意見，包括法官希望透過與檢、辯的協調，增加簡易判決處刑、簡式審判、協商程序的適用比例；法官盼上、下級審充分溝通交流，避免下級審書類簡化後反被上級審撤銷等多項意見。

司法院表示，將持續推動判決書簡化，並徵集各界對於減輕負擔的建議，儘速提出改善措施或修法草案，以合理分配司法資源。

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