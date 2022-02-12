為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    司法話題》司院簡化判決 減少撤銷發回、重複

    司法院召開會議，研議簡化判決書。（資料照）

    司法院召開會議，研議簡化判決書。（資料照）

    2022/02/12 05:30

    每年逾三百萬案 法官負擔大

    〔記者吳政峰／台北報導〕全國約兩千兩百名法官，每年要處理逾三百萬件案子，負擔不輕，若在不影響品質下簡化內容和文字，即可減輕相當負擔。最高法院院長吳燦在相關會議上，提出減少無益的撤銷改判與改寫、減少重複記載及大量引述等三種具體「瘦身」方案。

    吳燦提三種「瘦身」方案

    吳燦並說，書類是寫給當事人看的，不是寫給上級審看的，因此要「把話說明白，將理講清楚」，達到不畫蛇添足、不疏漏的精簡效果；至於精簡裁判的關鍵，在於落實刑事訴訟法規定。

    落實刑事訴訟法規定

    司法院之前推行判決書簡化方案，多數法官興趣缺缺，司法院刑事廳十日再次召開會議討論；與會的吳燦說，具體簡化方案有三種，包括落實刑事訴訟法第二七三條第二項精神，法官對於證據能力的有無，先透過證據裁定，寫判決時即可簡化記載，避免冗長贅述。

    他鼓勵第二審適度擴大無害違誤原則（一審的審理小瑕疵不影響判決結果），以減少無益的撤銷改判與改寫；同時彈性運用有罪判決「犯罪事實」可與「判決理由」合併記載的規定，能使人知悉證據的範圍就夠，減少重複記載及大量引述，但不採被告有利證據時，就有必要妥善論述。

    司法院會前也蒐集各法院意見，包括法官希望透過與檢、辯的協調，增加簡易判決處刑、簡式審判、協商程序的適用比例；法官盼上、下級審充分溝通交流，避免下級審書類簡化後反被上級審撤銷等多項意見。

    司法院表示，將持續推動判決書簡化，並徵集各界對於減輕負擔的建議，儘速提出改善措施或修法草案，以合理分配司法資源。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    司法話題》輕案獨任審理 研修擴大範圍
    2022/02/12 05:30

    司法話題》輕案獨任審理 研修擴大範圍

    洲際漢神特區 林鼎樸御千坪花園泳池御邸
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播