判決品質參差不齊// 法院院長 要看每位法官判決書

提升裁判品質執行重點

2022/02/11 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕法官判決攸關當事人的權益至巨，但在「審判獨立」大旗下，他人幾乎無法置喙，甚至還有法官在判決書內抱怨工作太累、批評同事，嚴重損害司法公信力。為此，司法院長許宗力年前要求實施「裁判品質提升方案」，指示全國各級法院院長落實監督權，原則上每月抽閱每位法官判決書一篇，提出是否改進等意見；換句話說，全國約兩千兩百位法官的裁判書品質，即起須接受監督與檢驗。

每月抽閱一篇 提出是否改進意見

早年法院採取「事前送閱」制度，法官須把判決草稿送院長核閱修改，但被認為給高層干預及上下其手的空間；一九八八年「吳、蘇案」與一九九一年「南鯤鯓代天府案」，揭露此制度的黑暗面，迫使司法院廢除，此後法官做成判決即成案，不用再將書類事前送閱。

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雖然院長仍可「事後審閱」，但一九九五年基層法官發起的「箱子還您、獨立還我」運動，拒絕把判決書裝箱交給庭長及院長審閱；寒蟬效應下，事後送閱也幾乎成了歷史名詞。

無人監督下，部分法官從「審判獨立」變成「審判獨裁」，有人竟在判決書上抒發心情、寫出與案件無關的內容，也有人的判決理由毫無邏輯、或與社會嚴重脫節。許宗力認為判決品質的良窳與司法信任有密切關係，指示實施裁判品質提升方案。

判決不佳法官 不排除在升遷反映

司法院開發「裁判書研閱系統」，要求院長隨機抽閱每位法官已公開的判決書，超過二十庭的地院，院長以研閱二十篇為主，高等法院若超過二十四庭，以二十四篇為主，其他可由庭長代行。

對於判決品質不佳的法官，該方案雖未敘明如何管考，但因院長具有職務監督權，不排除反映在升遷上。有院長坦言，如今有了司法院下令執行，應有機會扭轉過去判決品質上的缺失與怪象。

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