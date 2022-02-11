為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    判決品質參差不齊// 法院院長 要看每位法官判決書

    提升裁判品質執行重點

    提升裁判品質執行重點

    2022/02/11 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕法官判決攸關當事人的權益至巨，但在「審判獨立」大旗下，他人幾乎無法置喙，甚至還有法官在判決書內抱怨工作太累、批評同事，嚴重損害司法公信力。為此，司法院長許宗力年前要求實施「裁判品質提升方案」，指示全國各級法院院長落實監督權，原則上每月抽閱每位法官判決書一篇，提出是否改進等意見；換句話說，全國約兩千兩百位法官的裁判書品質，即起須接受監督與檢驗。

    每月抽閱一篇 提出是否改進意見

    早年法院採取「事前送閱」制度，法官須把判決草稿送院長核閱修改，但被認為給高層干預及上下其手的空間；一九八八年「吳、蘇案」與一九九一年「南鯤鯓代天府案」，揭露此制度的黑暗面，迫使司法院廢除，此後法官做成判決即成案，不用再將書類事前送閱。

    雖然院長仍可「事後審閱」，但一九九五年基層法官發起的「箱子還您、獨立還我」運動，拒絕把判決書裝箱交給庭長及院長審閱；寒蟬效應下，事後送閱也幾乎成了歷史名詞。

    無人監督下，部分法官從「審判獨立」變成「審判獨裁」，有人竟在判決書上抒發心情、寫出與案件無關的內容，也有人的判決理由毫無邏輯、或與社會嚴重脫節。許宗力認為判決品質的良窳與司法信任有密切關係，指示實施裁判品質提升方案。

    判決不佳法官 不排除在升遷反映

    司法院開發「裁判書研閱系統」，要求院長隨機抽閱每位法官已公開的判決書，超過二十庭的地院，院長以研閱二十篇為主，高等法院若超過二十四庭，以二十四篇為主，其他可由庭長代行。

    對於判決品質不佳的法官，該方案雖未敘明如何管考，但因院長具有職務監督權，不排除反映在升遷上。有院長坦言，如今有了司法院下令執行，應有機會扭轉過去判決品質上的缺失與怪象。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播