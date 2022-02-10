優良教師猥褻女童10次 丟職失婚慘淪臨時工

曾獲優良教師獎的張男性侵女童，被通報為全國不適 任教育人員、終身不得擔任教育人員。 （資料照）

2022/02/10 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市張姓資深優良教師，二○一七年到二○一八年間多次例假日、寒暑假期間，要求一名女學生到校練習字音字形與國語演說比賽，以幫女童擦乳液為由，脫去其褲子、用乳液擦雙腳，甚至摸下體及親吻，女童事後出現創傷壓力症候群，女童與父母提告張男賠償五百萬元，台南高分院判三人共獲賠一四五萬元。

刑事判4年10月 民事賠145萬

曾獲資深優良教師獎的張男，事發後丟了教職並離婚，如今淪為臨時工，月收入僅二、三萬元。他表達悔意，多次表明希望和解，均被拒絕。

請繼續往下閱讀...

刑事部分，一審認定張男觸犯「對幼女強制猥褻罪」共十罪，各判刑三年八月，合併執行四年十月，最高法院去年十一月駁回張男上訴確定。

民事部分，台南高分院審酌張男對女童犯罪十次，女童當時年僅九至十歲，年幼懵懂，對於性自主權保障觀念還不成熟，也因張男有教師權力控制關係，女童無力抵抗、受到壓抑，期間長達兩年，嚴重影響其身心發展健全，之後於二○一九年三月就醫時仍有哭泣的創傷後壓力症候群反應。

合議庭認定，女童父母因信任張男身為導師，把女兒託付指導，反置女兒於險境，相當自責，案發後也需協助女兒修復創傷、調適身心，同樣受到相當精神痛苦；台南高分院綜合考量後，判女童與父母可分別向張男求償一百萬、三十萬、三十萬元。

由於女童之前已領取犯罪被害人補償金十五萬元，扣除後女童可求償額度為八十五萬元，張男應賠償女童八十五萬元、其父母各三十萬元；原告三人可上訴，被告不得上訴。

校長、主任等20人連帶處分

台南市教育局指出，該案發生於二○一八年以前，教育局於二○一九年三月獲悉後，即責成學校啟動調查，並於查證確實後立即於同年五月依法解聘，並通報張師為全國不適任教育人員、終身不得擔任教育人員，也撤銷張男優良教師頭銜。張男涉案期間所有失職教育人員受懲處者，計有校長、主任、組長等共二十人連帶受到處分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法