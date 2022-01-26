全盲女感念照顧 立囑留遺產// 男看護等不及 盜領655萬

雙眼全盲的蔡女將遺產留給王姓男看護，王男卻盜領存款，台中地檢署將王男起訴。（記者張瑞楨攝）

2022/01/26 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市雙眼全盲的蔡姓女子，二○一九年聘僱王姓男子當看護，感念王男對她照顧得無微不至，預立遺囑要將兩個銀行帳戶內的遺產留給王男，王男卻等不及蔡女過世，就盜領蔡女的中國信託銀行、郵局、台灣銀行三個帳戶五十七次，金額達六百五十五萬餘元。警方偵辦時，王不僅否認犯行，還向蔡女套話偷錄音企圖脫罪，檢方依「非法以電腦製作不實財產得喪、變更紀錄取財」等罪起訴。

看護男任職5個月 領款57次

卅六歲的王男，二○一九年九月至二○二○年一月擔任蔡女看護，每日薪資一千，之後調為兩千元，蔡女信任王男，將中信銀、郵局存摺、提款卡、密碼交給王保管，並於二○一九年十一月預立遺囑，將名下中信銀、玉山銀行兩個帳戶遺產全部給王。

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蔡女基於方便，還將王的郵局帳戶，設定為她名下台銀帳戶的約定轉帳帳戶，將台銀網路帳號、密碼也交給王男；沒想到王當看護五個月期間，偷偷領出蔡女存款七百一十五萬餘元，扣除相關支出與薪資，盜領六百五十五萬元。

二○二○年一月底，王男突然沒上班，蔡女只好辭退王，改請朋友提款，才發現存款被盜，其中中信銀帳戶存款甚至被領光。王為脫罪，找蔡女套話，比如「當初的錢，妳說是妳要給我的」、「妳是騙我說，要給我錢這樣，我轉完錢再來告我？」蔡女僅回身體不舒服，不願與王對話。

檢方認為，蔡女要把銀行存款給王，何必叫王領光存款，王男辯詞違反常理。

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