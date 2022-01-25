立院三讀 酒駕未肇事 最重判3年

立法院院會昨三讀通過加重酒駕刑罰、行政罰相關條文及陸海空軍刑法修正案，立委在議場中舉標語「酒駕零容忍」拍照見證這一刻。（記者廖振輝攝）

2022/01/25 05:30

同車連坐可罰1.5萬 再犯肇事併科罰金最高300萬

〔記者謝君臨／台北報導〕嚴懲酒駕已是全國共識，立法院院會昨三讀通過加重酒駕刑罰、行政罰相關條文及陸海空軍刑法修正案，其中「刑法第一百八十五條之三條文修正案」，將酒駕未肇事刑度從最重可判兩年增為三年，併科罰金也從最高二十萬元提高到三十萬元。酒駕再犯肇事者的刑度不變，但增訂得併科最高三百萬元罰金，再犯年限也從五年延長為十年；酒駕三法預計將由總統公布後實施。因此，以後一般民眾有酒駕紀錄者十年內再酒駕，甚至致人於死，將面臨無期徒刑、得併科三百萬元以下罰金的重刑。

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對於酒駕肇事者，現行條文無論初犯或再犯都沒有併科罰金。初犯酒駕致人於死者，目前是處三年以上十年以下有期徒刑；致重傷者處一年以上七年以下有期徒刑。五年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或五年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。

10年內累犯公布姓名、照片

三讀條文針對酒駕肇事者新增併科罰金，致人於死得併科兩百萬元以下罰金；致重傷者得併科一百萬元以下罰金。再犯年限也從五年延長為十年，再犯肇事致人於死者，增訂得併科三百萬元以下罰金；致重傷者得併科兩百萬元以下罰金。

另，立法院院會昨也三讀通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」，明定十年內兩度酒駕的累犯，可公布姓名、照片和違法事實；並將酒駕同乘者「連坐罰」金額提高到六千至一萬五千元。

此外，院會也三讀通過「陸海空軍刑法第五十四條條文修正案」，相關罰金均較一般刑法更高；軍人酒駕未肇事刑度，從現行最重兩年有期徒刑改為三年，併科四十萬元以下罰金；酒駕致人於死者，新增併科二二○萬元以下罰金；致重傷者新增併科一二○萬元以下罰金。

軍人酒駕再犯致死者，處無期徒刑或五年以上有期徒刑，新增得併科三二○萬元以下罰金。

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