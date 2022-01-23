被爆自家鐵皮違建還分租 法警長：爆料者欠2月租

南投地檢署劉姓法警長住家遭爆是違建，2樓還隔成4間分租。（記者劉濱銓翻攝）

2022/01/23 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投地檢署劉姓法警長，被爆住家是違建，二樓還隔成四間房分租，甚至在住家門口掛上警察制服、手銬等「仗勢欺人」，讓外人對違建不敢有意見。對此劉男表示，住家確實是違建，對於違建他願意接受處罰，但爆料的租客已二個月不繳租，除盼儘速搬走，也會循法律途徑解決。

南投地檢署表示，有關法警長住宅違建，已函請南投縣政府依法查處，至於門口放置舊式制服、手銬戒具等，為地檢署配發法警使用，但帶回自宅原因及吊掛目的，將調查是否涉有不法。

請繼續往下閱讀...

劉男表示，位在南投市郊的住宅，當初是買建地，但因位在地震敏感地帶，只能建臨時建物，因此是蓋鐵皮屋，住家是二樓建物，一樓自住，二樓因未使用，便隔成四間分租，月租四千五百元，藉此減緩房貸的壓力。

有關自家掛上名片、舊式警用制服與手銬，是因為房子在分租之前，附近鄰居曾遭遇宵小，他才會用名片、制服嚇阻以求自保，手銬則因平常會修理電器，只是拿來測試導電之用，所有物品都放在自宅防杜宵小，卻遭人「對號入座」，令他感到很無奈。

至於妻子言行被房客指「後台很硬」，應該是遭擴大解釋，由於身為警務人員，他很少與租客接觸，恐是妻子與租客有糾紛，該租客還欠租二個月，不滿被催繳才會爆料。

法警長稱願受罰

盼欠租客速搬走

對於自家違建他願意接受開罰，但仍希望能保住房子，未來也不會分租房間了，對於租客只希望能趕快搬走，並會循法律途徑解決糾紛。

南投縣政府建設處指出，該建物位在九二一地震斷層帶一百公尺內，依法不得開發建築，經查整棟都是違建，南投市公所已開出查報單，必須在一個月補照，後續會視有無立即危險，列管排拆。

南投地檢署劉姓法警長住家遭爆是違建，門前還掛警用制服、手銬，挨批是讓外人對違建不敢有意見。（記者劉濱銓翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法