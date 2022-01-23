黑幫控制4越女 大撈皮肉錢

天道盟太陽會歲男子張貴翔，涉扣下越籍女子護照強逼賣淫，，依組織犯罪、人口販運及妨害風化等罪嫌送辦。（記者劉慶侯翻攝）

2022/01/23 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕天道盟太陽會三十七歲男子張貴翔，武漢肺炎疫情期間在桃園經營地下應召站，還自稱旗下應召女都有服用「清冠一號」，以此號召絕不會染疫，讓買春客敢於上門「消費」。警方循線逮獲張嫌及五名共犯，救出四名遭拐賣來台賣淫的越南籍女子，依組織犯罪、人口販運及妨害風化等罪嫌送辦。

自稱服過清冠一號 攬買春客

警方表示，去年八月間，一名越南籍女子遭人性侵，趁隙脫逃至北市中山區躲藏，仍被對方尋獲，在街頭爭執時被毆，路人見狀報警，中山分局警員將雙方帶回；該名越女指控她被三十七歲游姓男子性侵，警方通報婦幼隊協辦此案。

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警方調查，游男幕後為天道盟太陽會份子張貴翔，張嫌平時在桃園經營應召站，透過游男的越籍妻子仲介，安排越籍女子來台，扣下護照強逼賣淫。

每次性交易金額二千元至三千七百元不等，僅給賣淫越女一千至一千六百元；張嫌等人將四名賣淫女帶到桃園，以每個月二萬五千元價格承租套房，將四名賣淫女子控制在套房內，上網路招攬客人上門「選妃」，還搞噱頭稱，旗下應召女每週都有服用「清冠一號」藥劑，不會染疫、不會傳染，讓尋芳客安心。

扣護照逼賣淫 警逮捕6嫌犯

張嫌另找來姊姊及黃男，替遭囚禁的越南籍女子送物資，並透過何姓外送員，每天前往套房收取賣春的一日所得。台北市刑警大隊偵一隊會同移民署專勤隊，陸續逮捕何姓外送員及張嫌等五人。

警方調查，張嫌集團從二○二○年開始營運，不法獲利一千八百萬元，警詢後移送台北地檢署偵辦。被救出的越南籍應召女由移民署收容等待遣返。

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