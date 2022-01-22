為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    林園工業區前服務中心主任 收回扣判14年 上訴多判半年

    林園工業區黃姓主任涉貪瀆等案，被高雄高分院判重刑。（記者鮑建信攝）

    林園工業區黃姓主任涉貪瀆等案，被高雄高分院判重刑。（記者鮑建信攝）

    2022/01/22 05:30

    〔記者鮑建信／高雄報導〕經濟部工業局林園工業區前服務中心黃姓主任，被控浮報小額採購案價格，再向廠商收取回扣，並要對方以購買電器用品、送民代花籃抵扣，甚至拿賄款貼補考績乙等的同事，五年內索取不法利益共卅八萬元，高雄地院依貪瀆九罪、背信五罪，併執行十四年徒刑，他不服上訴，高雄高分院認定貪瀆從九罪增為十三罪、背信一罪，改判十四年六月，越判越重。

    9罪變13罪 越判越重

    據了解，二○一八年間，五十餘歲黃姓被告擔任林園工業區服務中心主任，五年任期內，負責發包廠區綠化、景觀改善等工程案時，涉嫌指示屬下浮報價格，再向廠商索取回扣，總計獲取不法利益卅八萬元。

    不過，這筆錢有些是廠商購買冰箱、冷氣、熱水器等用品給黃折抵，或用他名義贈送民代成立辦公室的花籃做公關，甚至有些上萬現金賄款，依慣例用於補貼考績乙等的員工，共涉嫌貪瀆、背信等十四罪，被高雄地檢署提起公訴。

    高雄地院開庭後，認定黃觸犯貪瀆九罪、背信五罪，併執行十四年徒刑，他不服上訴高雄高分院，合議庭法官審理後，黃貪瀆從九增為十三罪、背信一罪，改判有期徒刑十四年六月，但黃始終否認犯行，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播