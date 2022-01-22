林園工業區前服務中心主任 收回扣判14年 上訴多判半年

林園工業區黃姓主任涉貪瀆等案，被高雄高分院判重刑。（記者鮑建信攝）

2022/01/22 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕經濟部工業局林園工業區前服務中心黃姓主任，被控浮報小額採購案價格，再向廠商收取回扣，並要對方以購買電器用品、送民代花籃抵扣，甚至拿賄款貼補考績乙等的同事，五年內索取不法利益共卅八萬元，高雄地院依貪瀆九罪、背信五罪，併執行十四年徒刑，他不服上訴，高雄高分院認定貪瀆從九罪增為十三罪、背信一罪，改判十四年六月，越判越重。

9罪變13罪 越判越重

據了解，二○一八年間，五十餘歲黃姓被告擔任林園工業區服務中心主任，五年任期內，負責發包廠區綠化、景觀改善等工程案時，涉嫌指示屬下浮報價格，再向廠商索取回扣，總計獲取不法利益卅八萬元。

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不過，這筆錢有些是廠商購買冰箱、冷氣、熱水器等用品給黃折抵，或用他名義贈送民代成立辦公室的花籃做公關，甚至有些上萬現金賄款，依慣例用於補貼考績乙等的員工，共涉嫌貪瀆、背信等十四罪，被高雄地檢署提起公訴。

高雄地院開庭後，認定黃觸犯貪瀆九罪、背信五罪，併執行十四年徒刑，他不服上訴高雄高分院，合議庭法官審理後，黃貪瀆從九增為十三罪、背信一罪，改判有期徒刑十四年六月，但黃始終否認犯行，可上訴。

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