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    摩鐵裸男命案／誘3P迷魂乾洗出人命 同婚2嫩妹 重判17年

    同婚的江女（右圖左）及陳女（右圖右），涉乾洗7男，造成1人死亡被送辦 。中圖為林男遭毀損的手機。 （取自陳女臉書、警方提供）

    同婚的江女（右圖左）及陳女（右圖右），涉乾洗7男，造成1人死亡被送辦 。中圖為林男遭毀損的手機。 （取自陳女臉書、警方提供）

    2022/01/21 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕林姓男子去年應女網友邀約到中市一家摩鐵，卻陳屍房內，警方原以為是單純「馬上風」性交猝死事件，但追查發現竟是一對同婚女子，性暗示可以3P性交易，把林男約到摩鐵後趁機下藥迷昏劫財，未料林男身體難以負荷藥物反應死亡；檢警還查出，二女在短短十二天內就以相同手法連犯七起迷魂劫財案，台中地院依強盜致死等罪重判兩女各十七年徒刑。

    江女與陳女短短12天犯7案

    四十五歲林男，去年六月十二日被發現陳屍在台中市北區一家摩鐵房內，身上也無明顯外傷，現場也無打鬥痕跡，但下半身赤裸，一旁有已拆開、疑使用過的保險套，以及林男手機，但房內沙發底下有另一支毀損手機，經家屬確認屬死者所有。

    一支毀損手機 揭開摩鐵猝死命案

    本案看似「馬上風」性交猝死案，但有一個疑點是，死者為何帶著一支毀損無法使用的手機？警方調閱監視器追查，發現林男前一天深夜開車載兩名女子投宿摩鐵，但二女早一步叫Uber搭乘離開；警方循此找到二十二歲陳女和二十五歲江女。

    警方查出，二女是登記結婚的同性夫妻，其中江女從事八大行業，因睡眠問題就診後，取得安眠等類藥物，陳女則在火鍋店工作。二人因疫情關係收入銳減，遂由陳女上交友網站搭訕男網友，暗示可3P，把目標邀進摩鐵後先喝酒聊天，在啤酒內下藥迷昏對方劫財。

    林男有心臟疾病 喝下摻藥啤酒死亡

    江女與陳女多次同時赴約，但有時也由陳女獨自約見男網友，江女在外接應。二人從去年六月一日至十二日，以此手法犯下七案，洗劫被害人身上一千至四千元不等現金及手機等財物，並盜刷被害人信用卡二十多筆、金額十三萬餘元；乾洗被害人後，還故意拆開保險套製造使用過的跡象，讓被害人醒來後以為已發生性行為，多數人因而不追究或礙於買春因素未聲張。

    掩飾罪行敲壞林男手機丟沙發下

    雖目的只是劫財，但林男有心臟疾病，喝下摻藥啤酒後引發酒精及多重藥物反應而死亡；兩女犯後為掩飾罪行，企圖刪除林男手機內的通訊紀錄，因解不開密碼，乾脆敲壞後丟到沙發下。

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