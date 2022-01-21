P圖造假 詐領政府補助款

國民黨籍的新北市鶯歌區跆拳道協進會總幹事陳尉勇。（取自陳尉勇粉絲團）

2022/01/21 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕國民黨籍新北市鶯歌區跆拳道協進會總幹事陳尉勇，涉嫌以「Ｐ圖」」方式，把「反毒、節能減碳、愛護森林」等標語，放入比賽照片中，拿造假照片向法務部保護司、農委會林務局、台灣電力公司等機關詐領宣導補助款；新北地檢署昨指揮廉政署搜索約談陳男等十人到案，訊後依詐欺取財罪諭令陳尉勇八萬元交保。

政府及部分機關希望具正向及公益性質的政策，能深入民間，因此部分具公益色彩的團體，若於辦理活動過程同時發揮相關宣導效能，可申請宣導補助款項。

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把反毒、節能等標語 Ｐ入比賽照

檢廉追查，陳男明知去年四月舉辦的跆拳道錦標賽，未辦理「節能追求永續發展、反毒反詐騙、愛護森林及節能減碳」等宣導，活動會場也未懸掛宣導布條，竟Ｐ圖把這些標語放入比賽照片中，再拿假照片向法務部保護司、農委會林務局及台電詐領相關補助款，共八萬餘元。得手後，又以相同手法企圖向中油公司詐領補助款，被中油承辦人員察覺有異，橫向聯繫其他機關，進而揭發造假弊端。

辦案人員昨至陳男住處、鶯歌區跆拳道協進會等處搜索，查扣照片、單據等電磁紀錄及文書資料、手機、筆電等證物，約談陳男十人。

鶯歌跆拳道協進會總幹事 涉詐

檢方表示，為免國庫遭受損害，將積極偵辦這類案件，同時呼籲相關團體切勿貪圖不法利益詐領政府補助，否則將觸犯刑法詐欺等罪。刑法第三三九條規定，意圖為自己或第三人不法所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，最重可處五年徒刑； 以前項方法得財產上不法利益或使第三人得之者，亦同。

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