司法話題》自首判死難得一見 仍被二審求生觀推翻

王秉華隨機殺人判死vs.免死理由

2022/01/20 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕男子王秉華持刀在新北市街頭隨機捅死林姓機車騎士，台北地院認為他迫於情勢才不得不自首，並非真誠悔悟不予減刑；高等法院則認定王男符合自首規定，應該減刑，依此撤銷一審死刑，改判無期徒刑。

早年刑法第六十二條規定，犯案後自首「應」減刑，但在陳進興妻舅張志輝殺害女友「載屍自首」後，立法者驚覺有人會利用此漏洞逃死，因此完成修法改為「得」減刑，惟司法實務操作多年下來，絕大多數法官仍維持自首「應」減刑觀念。本次台北地院合議庭突破舊觀念，判王死刑，但後來還是被上級審推翻。

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一審北院指出，王秉華殺人後繼續駕車，坐在副駕駛座的太太打電話欲報警，他才接下手機，對著一一０說要自首，屬於「情勢所迫」，非本於真誠悔悟，不符合自首的立法意旨；二審合議庭則認為，王男自首應該給予減刑。

一名檢察官表示，當年因為張志輝事件而修改法律，只是實務上，新規定的這項「原則」，還是被當成「例外」，以致修法之後在運作上，跟修法前幾乎沒什麼不同。

檢方分析，現行實務認定判死標準須「求其生而不可得」，也就是完全找不到讓被告「活下去」的理由才判死，因此二審以「自首」改判王男無期徒刑，確屬多數見解。

本次高院判決提出了兩種「不真誠之自首動機」，分為「因情勢所迫而不得不自首」及「因預期邀獲必減之寬典，而恃以犯罪」，這兩種自首被歸類為不得減刑的情況；二審雖認同「情勢所迫」可不減刑，但回歸到王男個案，認定的理由是王秉華並非情勢所迫才自首，所以最後仍予減刑。

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