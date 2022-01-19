偷改賭博賠率、不出金 博弈網站坑殺賭客逾百萬

警方兵分多路前往北市內湖、信義、中市西屯等據點搜索，查扣九六八萬餘元，凍結帳戶六六八萬餘元。。（記者姚岳宏翻攝）

2022/01/19 05:30

警搜索北、中3家科技公司 逮捕34人

〔記者姚岳宏／台北報導〕台灣博弈業者在英屬薩摩亞群島註冊美亞等三間科技公司，以假外商方式，代理包括新濠、雲頂、皇冠娛樂等跨境線上博弈平台，卻涉嫌修改賭博賠率，造成賭客「十賭九輸」，更惡劣的乾脆不出金，藉此坑殺賭客，受害人逾三十人，損失超過百萬元，刑事局到三家科技公司搜索，逮捕莊姓負責人等三十四人，依詐欺、賭博及洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。

四十二歲莊嫌落網後稱，他所經營的線上博弈平台都有鎖IP，僅供境外賭客使用，但警方發現大多是台灣人遭詐，駁斥其說法，正擴大追查背後金主及資金流向。

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代理跨境博弈平台 透過後台修改賠率

警方調查，這些假外商雖號稱科技公司，實際卻是負責線上博弈後端運作維護及彩金管理，並透過後台修改，調整出超低賠率，常見的線上發牌百家樂、德州撲克、釣魚等各類博弈遊戲，頭獎（jackpot）中獎率僅○．二到一％，且附帶嚴苛觸發條件，不單「十賭九輸」，甚至連「百賭一贏」的機會都沒有。

警方說，這些博弈平台還以各種理由，讓賭客下注後無法出金，賭客不敢向警方報案，只得向一六五專線申訴，光一六五統計，有類似遭遇者就超過三十人，損失超過百萬元。

刑事局追查發現，美亞等三間科技公司，都是從疫情初始的二○二○年開始，替博弈平台提供服務，警方本月兵分多路前往北市內湖、信義、中市西屯等據點搜索，查扣九六八萬餘元，凍結帳戶六六八萬餘元。

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