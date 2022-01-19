醫學系女縱火弒父 母求情 改判10年

2019年5月間深夜，劉女涉在台南永康區住家縱火燒死父親。（民眾提供）

2022/01/19 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕大學醫學系畢業、沒考上醫師的劉姓女子，二○一九年與母親口角後，在家中以汽油縱火，造成父親命葬火窟、劉女母親及胞弟遭烈火灼傷。台南地檢署依殺害直系血親尊親屬等罪嫌起訴劉女、並建請法官從重量刑。台南高分院以劉女犯案時處於精神疾病急性發作期，加上家人為她求情，昨改判劉女十年徒刑、服刑前要先監護兩年。

檢方起訴指出，二○一九年五月十五日深夜，劉女細故與母親口角後，翌日凌晨帶著一個塑膠桶，駕車到永康區一間加油站買了五百元汽油返家，涉嫌將汽油潑灑在家裡一樓客廳的床墊上，點火後駕車逃離，劉女的父親逃生不及命喪火窟；其母親與弟弟都遭大火燒傷。

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劉女犯案後，駕駛母親的轎車沿國道一號北上，要到新竹找舅舅，卻在新營路段自撞路旁護欄，她改搭計程車返回台南。

警消人員發現一樓客廳有大量汽油類易燃液體成分，研判是縱火案，並鎖定劉女涉重嫌。

一審法院開庭時，劉女母親曾向法官求情說，二○一九年農曆過年前，女兒在綠島打工時曾自殺獲救，回台南後猛槌腦袋、哭說什麼都記不住，會突然情緒失控。她認為女兒生病了，才會做出放火這種反常的事，請法官考量女兒生病、從輕量刑。

犯案時處於精神疾病急性發作期…

台南地院二○一九年十二月判劉女十二年徒刑，且在服刑前監護兩年；案子上訴二審，台南高分院昨撤銷一審判決、改判十年徒刑，合議庭表示，劉女犯案時處於精神疾病急性發作期，後來法院依職權送劉女到嘉南療養院治療，病情有明顯改善，她也坦承縱火犯行、但辯說不知道放火後果會如此嚴重，加上其家人為她求情從輕發落，因此裁減兩年刑期，可上訴三審。

一審宣判時，在押的劉女有出庭聽判，聽到判決結果、一度停頓數秒不走，法警上前牽扶時才轉身離開法庭；昨二審宣判，劉女與家人都未到庭聽判。

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