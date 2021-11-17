三年前演習跳傘 千呎墜落幾近全癱 傘兵秦良丰努力復健 跨出新人生

三年前跳傘意外奇蹟生還的秦良丰，目前已可在他人的幫助下站起身，也能自己獨立站著走一、兩步。（記者許麗娟攝）

2021/11/17 05:30

穿戴輔具嘗試站立、跨步走

〔記者許麗娟／高雄報導〕陸軍航特部下士秦良丰三年前因跳傘事故，高空墜落奇蹟生還，卻幾近全癱，但他展現強韌的生命力持續復健，近日穿戴外骨骼輔具嘗試站立，並跨出艱辛步伐，秦良丰接受本報採訪時表示，三年來已慢慢進步，雖然上下床還需有人幫忙，也能自己獨立站著走一、兩步。但還是要加強核心肌力，讓身體更強一點，可以自主完成更多的動作，他說：「復元後，最想和家人一起出遊、過夜。」

秦吐心聲：最想和家人出遊

秦良丰在二○一八年五月的漢光演習跳傘時，因傘繩索勾住武器包，導致主傘無法完全開啟，從一千三百呎，約一百三十層樓的高空墜地，一度沒有呼吸心跳，送醫時昏迷指數只有最低的三分。經搶救，病情轉於穩定，因傷到腦部和脊椎神經，目前仍在國軍高雄總醫院住院治療和復健。

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秦爸喊：一定會牽著你的手

秦爸爸十四日在臉書貼出秦良丰首度體驗穿戴外骨骼輔助器材練習的畫面，只見秦良丰像穿著鋼鐵人的支架，慢慢站起身並嘗試彎腳及跨步行走，秦爸爸寫道，「…只要可以的話，我一定會牽著你的手，這是我對你的承諾」。此則發文感動了不少網友，也祝福秦良丰能儘早康復。

秦良丰受訪時表示，目前手指雖然不大靈活，但可以微微彎曲，能自己吃飯、刷牙，右手能舉高一點到頭部抓癢，左手則大概能舉到胸前。秦良丰說，現在的目標是要可以自己起身、上下床，希望明年上半年可以達到這個目標。

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