武界壩異常洩洪奪4命／值班員判1年8月 緩刑5年

南投縣仁愛鄉台電武界水壩第六號水閘門，去年九月十三日異常開啟放水，導致四人被沖走溺斃。（資料照）

2021/11/16 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉台電武界水壩第六號水閘門，去年九月十三日異常開啟放水，導致四人被沖走溺斃，經專業鑑定證明是閘門開啟指令信號線絕緣劣化所致，蘇姓值班人員應注意而未注意，並在值班日誌填載不實紀錄，南投地院依過失致死罪判刑一年八月；又以業務上登載不實文書罪，處拘役廿日。因蘇已賠償被害人，台電已擴大轄下水庫檢測項目，避免憾事重演，法院認為可暫不執行，宣告緩刑五年。

南投地檢署表示，收到地院判決書後，再決定是否上訴。

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南投檢方偵辦該案時，請第三方專業人員鑑定，發現武界壩六號壩頂排洪弧形閘門的閘門開啟指令信號線絕緣劣化，導致閘門異常開啟，但值班室內有取水口水位顯示器等設施，供觀測水庫水位，蘇姓人員一直未注意，致未能及時關閘門，並對下游民眾發出警示訊息，有明顯過失，且還填載不實資料。

南投地院法官說，蘇員犯後坦承罪行，也與被害人家屬賠償和解，對方同意不予追究被告的刑事責任，且此事件後，台電已擴大轄下水庫檢測項目，全面更新、盤點周邊設備、增設防災細胞廣播、強化閘門異常動作廣播系統及聲光警報，認為蘇員當能知所警惕，應無再犯之虞。

台電武界水壩去年九月十三日第六號水閘門異常開啟放水，三十一分鐘無預警洩洪十九萬三四四○立方公尺的水量，導致在下游約五．五公里處露營的兩家六口，有二大二小被沖走溺斃。

判決書指出，蘇姓人員當時在控制室值班，第六號水閘門清晨四時十二分十八秒異常開啟放水，蘇員未發現，一直到楊姓民眾打電話至武界壩控制室告知，才手動關閉武界壩六號壩頂排洪弧形閘門。

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