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    視生命如螻蟻草芥 母發聲明無法原諒

    宋姓男大生的母親（右）昨強調無法原諒、難以接受肇事者，希望嫌犯受到嚴厲懲處。。（家屬提供）

    宋姓男大生的母親（右）昨強調無法原諒、難以接受肇事者，希望嫌犯受到嚴厲懲處。。（家屬提供）

    2021/11/15 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕十八歲宋姓男大生七日遭瑪莎拉蒂張敦量等三惡煞打破頭重傷昏迷，傷勢持續好轉，已清醒拔管能說話，昨天也拔掉鼻胃管能進食、看書，台中市長盧秀燕前往探視，宋生問她「犯人被抓了嗎？」還告訴市長「我會好的、我OK！」勇敢又貼心，至於張嫌父母的聲明道歉，宋母昨強調「無法原諒」、「難以接受」，希望嫌犯受到嚴厲懲處。

    盧秀燕昨上午探望宋生時，面對宋生詢問，回應已經抓到嫌犯、會嚴辦，宋母也說，兒子目前心情平靜，對案發狀況不敢問兒子，「不敢讓他心情激動」，案發之初曾表示對台中治安失望，要搬到鄉下，她也說將等到判決再決定，並強調希望嫌犯受到嚴厲懲處，不要保釋、釋放。

    兒子當時頻道歉 仍被無情踢打

    至於三嫌家屬在媒體前表示歉意，宋母表示，他們目前都未與她聯絡，至於經營百桂食品的張嫌父母十日到醫院下跪道歉，並發聲明道歉，宋母昨也發聲明強調「無法原諒」、「難以接受」，她說，擦撞發生時兒子也是不斷道歉，但對方沒有原諒他，兒子的頭被打、被踢、被用力在地上踩踏，癱軟在地滿頭都是血，對方不停手，還叫了更多的人「我珍貴兒子的生命被輕賤如螻蟻草芥，不希望見到別的孩子跟我兒子一樣痛苦無助。」

    宋母在聲明署名心痛的宋媽媽，指對方口頭道歉及書面聲明都令人難以感受，「張嫌與其它共犯在後續司法偵查及審理程序，是否願意誠實認罪，承擔應受懲罰與賠償責任，以實際行動表達真實的歉意，弭平我們的傷害與恐懼，才是我能夠決定是否原諒的因素。」

    台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺則表示，醫療團隊對宋生恢復情形樂觀看待，預計今日週一可轉到普通病房，能練習慢慢走路，相信沒太大問題。

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