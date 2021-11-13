產後6週內 2成媽會憂鬱

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2021/11/13 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市發生王姓婦人疑似產後憂鬱症，悶死兩個月大親生兒子的人倫悲劇，衛生福利部國民健康署去年統計，高達廿％的媽媽於產後六週內會發生產後憂鬱症，尤以新手媽媽比例最高；身心科醫師、桃園市政府衛生局副局長蘇柏文表示，產後憂鬱通常因內分泌變化、環境改變產生，建議家人溫柔陪伴，產婦若心情低落未見好轉，務必求助專業。

新手媽媽比例最高

蘇柏文說，產後憂鬱成因複雜，媽媽本身生理、心理健康因素，如體內賀爾蒙、甲狀腺等內分泌改變，導致易怒、焦躁、悲傷、自我懷疑等，多會在生產後兩週獲得改善，但有十至十五％的症狀會持續兩週以上，病況嚴重者可能會類似重鬱症，出現幻想、妄想、自殺、殺嬰的傾向。

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蘇柏文表示，外在的環境因素也會影響，如母嬰關係、夫妻關係、育兒技巧、經濟條件等，但很多媽媽擔心藥物的副作用，或心理疾病的污名化，往往延誤寶貴的就醫時間。

「家人的陪伴和同理心很重要。」蘇柏文說，不少臨床例子是因家庭聚焦在新生命上，忽略媽媽的感受，或育兒時間不均、擔憂照護不周，放大焦慮情緒，此時另一半的關懷更顯重要，建議同理、支持、傾聽、不責備，不只關心寶寶，先生一起分擔育兒壓力，必要時陪同太太就醫。

宏其婦幼醫院院長張紅淇則表示，新手爸媽照顧小孩時，不要太要求完美，可向有育兒經驗的親友請教、求助。

新手媽媽可以自我評估，過去一個月，是否常被情緒低落、憂鬱或感覺未來沒有希望所困擾？及是否常對事物失去興趣或做事沒有愉悅感？若有這些情形，強烈建議尋求親友及專業幫助。

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