嗆「我是竹聯的」打老人、詐財／白狼保鏢 涉多案起訴

中華統一促進黨總裁張安樂保鏢、「中華安樂之友會」會長王啟鑌（圖中）被起訴。（資料照）

2021/11/12 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕中華統一促進黨總裁張安樂的貼身保鏢、「中華安樂之友會」會長、竹聯幫地堂成員王啟鑌，去年涉嫌在酒吧傷人、打老人，還以假亂真拿假鈔騙地下匯兌業者，「黑吃黑」詐得一百一十多萬元，台北地檢署昨依詐欺、傷害等罪嫌將王啟鑌、詐團成員王睿楷起訴。

中華安樂之友會會長、竹聯幫成員

檢方調查，去年二至三月間，王啟鑌與詐騙集團成員王睿楷涉合謀「黑吃黑」，拿著假鈔欺騙地下匯兌集團成員，假意要委託對方進行人民幣地下匯兌，成功詐得一百一十多萬元。

請繼續往下閱讀...

另外，王睿楷還涉嫌指示少年，拿著假的匯款單，企圖向賣家詐騙市價卅多萬元的名錶，但被賣家識破，涉詐欺未遂。

王啟鑌近年活躍在統促黨涉入的相關案件，四年前曾涉入台大租借田徑場給民間舉辦「中國新聲音」演唱會，毆打到場抗議的台大學生成傷，被判拘役五十天定讞。

二○一八年王啟鑌參選新北市永和里長，選前張安樂曾到場助選，但最終落選；身為王啟鑌手下的饒舌歌手梅海強，拍攝「屁孩王Brat King」歌曲ＭＶ，也曾安排王啟鑌入鏡。

曾參選新北市永和里長

檢警調查，梅海強去年二月騎單車行經台北市中山區一家酒吧前，在酒吧外烤肉的六名外籍人士勸他不要騎太快，王啟鑌不滿，事後率多名手下趕來，將「狼友會」名片遞給酒吧老闆，用辣椒水噴灑酒吧老闆和外籍人士，造成多人受傷，全案後來私了，沒人提告。

去年九月，王啟鑌不滿一輛載瓦斯桶的機車擋住他開車的去路，竟把對方的瓦斯桶翻倒，嗆說「我知道你是哪一家的」，但瓦斯搬運工未提告。

打人還率眾闖醫院恐嚇不准報警

一個多月後，王又因行車糾紛，涉嫌追打七旬男駕駛成傷，還率眾闖進醫院恐嚇對方不准報警，檢方認定王涉傷害罪的事證明確，昨起訴。

王啟鑌犯罪一覽表

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法