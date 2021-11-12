中市警認錯 懲處3警官

台中市警局長蔡蒼柏親上火線說明。（記者許國楨攝）

2021/11/12 05:30

救治安 台中市警方無限期擴大臨檢與路檢

〔記者許國楨、張瑞楨／台中報導〕宋姓大學生被瑪莎拉蒂三名惡徒「圍毆」，打得重傷命危，引發社會譁然的另一主因，是台中市警局第六分局員警，第一時間忽視現場棒球棍、漠視被害人傷勢，輕信三嫌瞎掰的「互毆」辯詞，也不問宋男朋友是否提告，以刑責甚輕的傷害罪偵辦，再以員警到場時沒見到圍毆施暴，三人不是現行犯等理由縱放，中市警局昨天公佈第一階段懲處名單，包括六分局長蔡元戎記過，偵查隊長陳聖偉與市政派出所長李國彰，調離現職靜候調查。

外界質疑重點，包括員警在做完筆錄後，以「非現行犯」為由，將三名逞凶惡徒放走，沒有依據刑事訴訟法規定「請示檢察官」，也未詢問男大生與其家屬朋友，是否要提出告訴，台中市警局長蔡蒼柏也親上火線說明。

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六分局長蔡元戎記過

偵查隊長、市政派出所長調職

蔡蒼柏坦承受理案件過程未妥適處理，也未適時將案件偵處進度說明清楚，導致民眾產生疑慮，確實有疏失。

他說，督察系統已調查疏失，上述三名警官被懲處的原因，是第一時間沒有把案情調查清楚，僅以傷害罪函送法辦，社會大眾與警察單位都無法接受，案情理應查明清楚，不能單看現場就下判斷。

非現行犯 「警察都無法接受」

蔡蒼柏強調，嚴正譴責暴力，並朝組織犯罪方向，偵辦三名嫌犯是否另有不法情事。

宋母在案發後，對著媒體哭訴「台中治安怎麼了？」，民眾為此同感悲痛，重創中市治安形象，也把警方形象打趴到谷底，台中市警方即日起，將無限期擴大臨檢與路檢，一直到治安恢復平穩為止。

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