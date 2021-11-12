瑪莎拉蒂惡煞父母下跪道歉／受害家屬拒絕接受：肇事的兒子才應負全責

張嫌父母在醫院外下跪，希望見到宋母尋求原諒。 （記者廖耀東攝）

2021/11/12 05:30

〔記者許國楨、張軒哲、蔡淑媛、顏宏駿／綜合報導〕台中市宋姓男大生開車擦撞瑪莎拉蒂豪車，被車上的食品廠小開張敦量等三名惡徒打到昏迷，張嫌父母昨天到醫院，希望能向宋母當面道歉遭拒，兩人在醫院門口下跪時，張母情緒崩潰，泣訴「對不起！兒子沒有教好是我的錯」，但她卻又宣稱，兒子不是故意，而是一時衝動。拒絕會面的宋母則強調，見張嫌父母，她的心又痛一次，「絕對不可能接受道歉、不希望他們來找我！應由他們的兒子負全責！」

張嫌之父在彰化溪湖經營一家食品公司，他與張母昨天陸續抵達醫院，得知宋母拒絕見面，張母頓時情緒崩潰下跪，張父也跟著跪下，張母掩面哭泣，或雙手合十，祈求宋母原諒，她說「我也是單親媽媽，教不好是我的責任」，兒子「一時衝動，犯下大錯」，兒子一直想要來道歉，但被警察帶走，她為兒子解釋說，「他真的不是故意的，年輕人衝動！」，「兒子做錯事，必須接受懲罰，我不會心疼。」

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惡煞父母離婚

父自責太嚴厲造成兒暴戾

張母數度向宋母喊話，希望能給他們道歉機會，她是真心誠意，「同樣身為母親，如果是我的兒子，我也會很難過」，她原本想跪到宋母出面，但張父確定宋母不會出面，兩人一起離開，離去前強調，對宋家的慰問、醫療、賠償都不會逃避，一定負責到底，再找機會親自向宋母道歉。

張父昨天另在經營的食品廠召開記者會，張父六度九十度鞠躬。張父說，兒子從小叛逆，再加上對兒子太嚴厲才造成今天暴戾乖張的個性，他覺得很羞愧，對不起大家。他說，跟太太早已離婚，張敦量跟媽媽住，但仍在他公司擔任行銷經理，他強調，自己不是溺愛孩子，反而對他要求非常多，他以後會檢討自己的管教方式。

案發五天臨時說要來

大學生的媽媽難接受

張嫌父母下跪道歉之舉，宋母表示，案發五天，對方無聲無息，臨時通知要來道歉，「這些能讓我兒子好起來嗎？之前（宋男）不是也道歉過了嗎？為什麼小孩還是這樣，這樣道歉一點意義都沒有」，她強調，「肇事者是他們的兒子，應由他們的兒子全權負責！」，現在是兒子治療最關鍵時刻，只希望能度過難關。

此案共犯之一的陳勁豪，家中經營淨水器商行，其越南籍媽媽昨天下午出面說，兒子曾跟她說沒有打人，動手的是另外兩人，但若真的有打人，她希望兒子勇於負起法律責任，此案造成社會不安，她深感抱歉；陳父也說，先前就曾聽過兒子發生一兩次肢體衝突，沒想到此次竟闖下大禍。

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