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    自由日日shoot》民團︰幽靈安養院數量多 取締不易

    花蓮市國福街一處鐵皮平房昨中午傳出大火，兩名長者被燒死。（記者王錦義攝）

    花蓮市國福街一處鐵皮平房昨中午傳出大火，兩名長者被燒死。（記者王錦義攝）

    2021/11/10 05:30

    〔記者邱芷柔、楊綿傑／台北報導〕花蓮昨天發生兩名受託照顧的長者被燒死意外，國內步入高齡化社會，有長期照護需求的長者日益增加，不過國內有立案的長照機構床位不足，且有的家屬考量費用及地點後，對合法的長照機構裹足不前，讓沒立案的幽靈安養院有了生存空間，社團法人台灣居家服務策略聯盟理事長林金立坦言，這類機構數量多，取締其實不容易。

    衛福部︰全台長照床位不足

    衛福部推估，目前有長照需求的人數應有八十四．五萬人，其中約六十八萬人有失能照護需求，如以住宿式長照機構的供給量，至少為需要照顧者的兩成，換算後大約需要十三．六萬床。而現階段全台長照床位約近十一萬床，距離需求仍有不足。

    北市內湖幽靈安養院 也曾燒死3長者

    去年台北市內湖區一間未立案的老人安養院大火，造成三名長者不治，燒出幽靈安養院衍生的諸多問題。對此，衛福部長照司副司長周道君表示，過去針對未立案的安養單位因無法可循，查察困難，但經過去年老人福利法及今年長期照顧服務法修法後，已有更強力的法源與罰則，如修法新增地方主管機關得會同警察，進入老人服務機構，清查有無私收長者，機構不得拒絕。

    針對對於目前長照缺口，社團法人台灣居家服務策略聯盟理事長林金立指出，住宿式的這類安養院，在近兩、三年間占床率從七成提升到八成，明顯增加，而剩下的空床是無法收人，主因是人力比不足，如最缺的就是護理師。

    周道君則表示，目前長照床位佔床率約八十五％，政府也持續佈建長照資源，截至今年八月底，已廣布A、B、C級長照服務據點達一○九二三處，而住宿機構資源缺乏區域，則規畫在十九縣市五十五個鄉鎮區增加六七八五床位，提供失能民眾與家庭完整照顧。

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