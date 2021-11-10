自由日日shoot》失智男燒蟻 釀2死1重傷 竟是幽靈安養宅？

花蓮市國福街一處鐵皮平 房昨中午傳出大火，兩名 長者來不及逃走被燒死。（記者王錦義攝）

2021/11/10 05:30

民宅消防安全設備不足

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市國福部落內一處平房昨天發生火災，屋內有四名受託照顧的臥床及行動不便長者，火勢雖在二十分鐘內撲滅，仍造成二死一重傷；由於四名長者是由一名方姓婦人負責照顧，放有四張類似安養中心的病床，消防安全設備也不足，被質疑是一處「幽靈安養宅」，花蓮縣政府社會處指出，失火的民宅是否為非法的長照家庭托顧、還是無照看護？需要調查釐清，目前當事人說是親屬間的委託照顧，是否屬實還要確認，也會調查方婦是否有從事收費的長照服務。

警方調查，火場為一間鐵皮屋頂磚造平房，屋內受託照顧的四人分別是九十三歲潘姓老翁、潘翁的八十四歲鄭姓妻子、六十四歲陳姓婦及六十七歲的失智者張男；火災發生時，潘翁因長年臥病無法行動、鄭婦及陳婦均行動不便，三人因逃生不及，潘翁及陳婦被燒死在火場內，潘妻鄭婦因嚴重嗆傷與燒燙傷，仍在燒燙傷中心急救。

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方婦1人照顧4名長者

張男稱他的床舖有很多螞蟻，就拿衛生紙點火燒螞蟻，後來就走出上廁所，消防局初步調查，起火點疑位於張男的床舖，警方依公共危險罪嫌偵辦。

方姓婦人說，失智的張男曾拿打火機燒枕頭，她把打火機都藏起來，昨天又不知道從那邊找來，火就從張的床舖上燒起來，而重傷的鄭婦是她的姑婆，逃生時倒在後門被消防隊救出；住最裡面的陳婦是她媽媽的好朋友，因孤苦無依又生病，就過來一起照顧；失智的張男是長輩的遠親。

方婦說，昨午她跟兒子幫忙照顧四人的午餐，然後在廚房整理，約一點時看到張男的床舖起火，先引導姑婆往後逃走，然後想要去拉房間裡面的陳婦，但火已太大，實在無法靠近，就拿著手機往外逃。

社會處將查方婦是否有看護資格

依據長期照顧服務法規定，目前可提供服務的有居家式、社區式、機構住宿式等，其中社區式的家庭托顧，是指照顧服務員在自身住所內，辦理全日托與半日托服務，每一托顧家庭收托不得超過四人，家庭托顧業務負責人，應具五百小時以上照顧服務經驗，而照顧服務員須經過訓練結業證明；托顧家庭的設置標準，依「長期照顧服務機構設立標準」，應符合建築法、消防法及其相關法規對一般私人住宅的規定。方婦是否具備這些資格？縣府表示今天會調查。

縣府社會處長陳加富說，依長期照顧服務法規定，長照人員非經登錄於長照機構，不得提供長照服務，而長照機構的設立應事先申請許可。

資深社工︰公部門不告不理

有資深社工認為，公部門目前均為被動式的提供安養、照護服務，幾乎就是「不告不理」的消極性作為，這起意外發生在弱勢的部落，社會福利更顯得單薄，社會處應指導各鄉鎮市公所及村里實施普查，找出這些待照顧的弱勢族群，結合公民營社福機構資源，才能有效防範這類憾事再發生。

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