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    磺煙大噴發 67年前龜山島曝光

    67年前的龜島磺煙與近日噴發的磺煙，形成強烈對比。（簡逢均提供）

    67年前的龜島磺煙與近日噴發的磺煙，形成強烈對比。（簡逢均提供）

    2021/11/09 05:30

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣龜山島十月二十八日被發現噴出十六年來最大量的磺煙，不過頭城鎮民代表簡英俊臉書PO出六十七年前拍攝的龜島磺煙照片，畫面上噴發孔至少有五處，比最近的噴發量壯觀很多；簡英俊說，過去除了噴磺煙，有時還會噴出火光，隨著時光推移，昔日磺煙大噴發已不復見。

    龜山島是一座火山島，不過龜山八景中的龜島磺煙，近幾年已經很少見，十月二十四日宜蘭南澳發生芮氏規模六．五地震，四天後，有賞鯨船經過龜首，目睹龜島磺煙大噴發，資深賞鯨船業者指出，噴發量是十六年來最大，有人推測地震造成龜首落石，砸破被封閉的噴發孔，也有人認為與日本沖繩海底火山噴發有關。

    簡英俊前天則PO出一張龜山島磺煙大噴發老照片，當時共有五個噴發孔，噴發量相當大，宛如一座活火山，反觀上月底的噴發只有一個噴發孔，規模差很多。

    簡英俊說，以前龜山島居民出海捕魚，常在龜首附近看到龜島磺煙，被燙死的魚類伴隨著硫磺水浮在海面，早期島民生活困苦，會撿回家食用，後來可能是地震影響，龜首落石堵住噴發孔，噴發奇景逐年少見。

    宜蘭縣史館說，簡英俊的照片是一九五四年，由宜蘭縣史館前身的宜蘭縣文獻委員會採集，提供給龜山社區展覽之用。

    龜山島龜島磺煙的照片曝光，畫面相當壯觀。（宜蘭縣史館提供）

    龜山島龜島磺煙的照片曝光，畫面相當壯觀。（宜蘭縣史館提供）

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