傅崐萁愛將被判休職1年／花蓮副縣長顏新章 上班時間仲介農地 讓榮亮1天賺1億

花蓮縣副縣長顏新章，擔任縣府消防局長、秘書長時，上班仲介土地，被懲戒法院判休職一年。（資料照）

2021/11/07 05:30

顏辯閒聊 懲戒法院不採信

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院去年底通過彈劾花蓮縣副縣長顏新章，認為他在擔任縣府消防局長、秘書長期間，在辦公室仲介高達十億元的土地買賣，協助前縣長傅崐萁家族成立的榮亮公司一天就獲利上億元，還在上班時間幫榮亮存款，敗壞公務員形象，情節重大；懲戒法院審理認定，顏的行為已引起外界不當聯想，判他休職一年。可上訴。

遊說理想大地低價賣地

顏新章是傅崐萁心腹，二○一○年間擔任花蓮縣消防局長期間，遊說知名飯店「理想大地」董事長梁清政低價出售六十六筆、共六十二公頃農地，同時介紹商人林德復買此地，顏還在上班時間多次陪同前往勘查。

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榮亮買下同天就轉手賺

由傅崐萁家族成立、傅妻徐榛蔚（現任花蓮縣長）曾任負責人的榮亮公司，於同年十二月廿二日在花蓮縣政府貴賓室與梁家簽約，以十億五千五百萬元購入土地；同一天，榮亮隨即以十五億二一二○萬元轉賣給林德復。雖然事後林德復只支付十一億五六○○萬元，榮亮仍一天就賺入一億一百萬元。

隔年，顏新章居間提示五億元台銀本票，並移轉四億七九三四萬元到榮亮總經理鮑廣廷的支票帳戶，用以支付此土地尾款與利息；顏員接著又在上班時間去銀行幫榮亮存入二百萬元現金。

上班時間還幫跑腿存錢

此外，顏擔任消防局長、秘書長期間，也多次利用上班時間，甚至在辦公室內和梁清政的兒子梁哲凡洽談，爭取仲介買賣理想大地一百公頃遊憩用地。

顏新章雖稱「基於情誼，接見梁哲凡只是閒聊…」但梁哲凡證稱顏有意仲介土地買賣。懲戒法院認為二人多次會面，不採顏的辯詞。

檢指傅是榮亮老闆 審未採

懲戒法院指出，雖查無顏新章假借權力圖利他人的事證，但他擔任縣府要職，竟於上班時間涉入大筆土地買賣、提示鉅額支票及進出款項，易引起外界不當聯想，破壞公務員形象甚鉅，判休職一年。公懲法規定，休職期滿可回復原職，但兩年內不得晉敘、陞任或遷調主管職務。

刑事方面，榮亮靠轉賣土地賺取暴利卻逃漏稅，更一審判總經理鮑廣廷一年徒刑；檢察官起訴認為，傅崐萁是榮亮的實際負責人，但未獲法院採納，判傅無罪確定，顏新章也獲不起訴。

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