中客假醫美來台案／中山醫院和旅行社 合作分帳

中山醫院前院長李偉政、副院長李世 明各二百萬元交保，李世明並限制住 居。 （記者陳志曲、錢利忠攝）

2021/11/06 05:30

前院長李偉政、副院長李世明各2百萬交保

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦台北市中山醫院不實核發醫療收據掩護中國人士申請來台醫美、健檢案，查出中山醫院前院長李偉政、副院長李世明等人，涉長期與旅行社業者合作協助中客來台，醫院再與旅行社分帳，結果來台者竟有人從事與來台目的不符的賣淫等犯罪；檢方依違反兩岸人民關係條例、刑法偽造文書等罪嫌，諭令李偉政、李世明各二百萬元交保，李世明並限制住居。

目前五名被告除具醫師身分的李偉政、李世明，還有中山醫院企劃兼秘書沈淑珍十萬元交保，旅行社業者徐若婷、蔡長榮各卅萬元交保。李偉政辦保後，僅回應「謝謝你們，大家很辛苦」。

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中山醫院3年開萬餘張醫療收據

檢調追查，中山醫院二○一六年至二○一九年間，與徐若婷、蔡長榮合謀，由旅行社提供中客名單及代為送件，醫院再以規定的一萬五千元收費標準，於醫療收據上填載中客名字，上傳至移民署申辦系統協助申請，通過後將入出境許可證電子檔寄送中客憑證入境，每次可停留十五日。

檢調查出，三年來中山醫院開出一萬多張醫療收據，至於此次被查獲來台後卻從事賣淫的中國應召女，有十人。此類利用醫美健檢管道來台的手法，未料竟淪為掩護中國賣淫女子合法出入我國境的保護傘。

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