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    首頁　>　社會

    醫師︰幻聽是思覺失調症狀 博士生需終生服藥

    留英鍾男返台研究「觀落音」後發病，他不配合 強制就醫，並揮刀砍警，一、二審均判無罪。 右圖為警方當時破門設法壓制他。 （資料照）

    留英鍾男返台研究「觀落音」後發病，他不配合 強制就醫，並揮刀砍警，一、二審均判無罪。 右圖為警方當時破門設法壓制他。 （資料照）

    2021/11/06 05:30

    〔記者許麗娟、黃佳琳／高雄報導〕高醫大附設中和紀念醫院心理室主任、精神科醫師劉黛玲認為，鍾男症狀與「思覺失調症」相似，恐怕當時已發病而不自覺。

    劉黛玲說，思覺失調症最典型症狀就是妄想和幻覺，幻覺又以幻聽最常見，耳邊會聽到聲音，而以為自己有通靈能力，過去就有病人聽到聲音以為自己有特殊能力，而去研究相關資料，但應該是處於生病狀態。

    劉黛玲表示，思覺失調症在精神疾病中比較早發，男生好發年紀為十五至廿五歲，發病的前驅期會出現人際退縮、不和人互動，有些人過去沒有宗教傾向而變得比較迷信，另一特色是功能下降，例如本來成績很好突然掉很多，因此，當有奇怪的言語和行為出現，就應注意並建議到精神科就醫。

    思覺失調症可能和遺傳有關，但不是絕對，也可能是後天環境導致，也有部分仍找不到原因，初期的藥物治療可有效控制，第一次發病有機會完全改善，但復發率有九成，臨床建議至少追蹤兩年以上。

    會傷人 多是不願服藥

    若患者缺乏病識感而拒絕就醫，劉黛玲建議，對患者來說，聽到聲音或是覺得有人要傷害他的感受可能很真實，若是旁人急著告訴他「這些都是假的、是幻覺」，通常患者會更抗拒就醫，應先同理他的感受，再告訴患者是這些「不舒服」導致他失眠、焦慮等理由來說服就醫。

    醫師提醒，多數「思覺失調症」在藥物控制下病情都能穩定，不會有傷人行為，會傷人多是不願服藥。

    鑑定醫師︰鍾男非常欠缺病識感

    本案鑑定醫師王富強說，鍾男換過多家醫院，症狀一直不穩定，非常欠缺病識感，需長期治療，以目前醫療水準幾乎需終生服藥。

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