留英學霸研究觀落陰「撞鬼」揮刀傷4警 病纏13年

留英鍾男返台研究「觀落音」後發病，他不配合 強制就醫，並揮刀砍警，一、二審均判無罪。 右圖為警方當時破門設法壓制他。 （資料照）

2021/11/06 05:30

一、二審均無罪 強制監護4年

〔記者黃佳琳、蔡清華／高雄報導〕原在英國攻讀博士班的鍾姓男子，十三年前獲教授支持回台研究「觀落陰文化」後，經常聽到不同的人在他耳邊說話，後來行為舉止愈加異常，去年高雄市四名員警執行強制就醫戒護時，遭鍾男持刀砍傷，並有一警下腹遭穿刺。一審橋頭地院與二審高雄高分院，認定鍾男犯案時欠缺辨識能力，均判無罪、須強制監護四年。

公費留英倫敦大學 回國寫論文

現年四十七歲的鍾男，從小就是資優生，從高雄中學念到台灣大學，又獲公費留學到英國倫敦大學攻讀人類學博士班，花十個月就通過博士資格考，鍾男提出博士論文要寫台灣特有的「陰陽眼及觀落陰」文化，獲英國指導教授大力支持，遂於二○○八年返國研究。

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觀落陰後耳邊聲音 有仙女有男孩

鍾男到台北體驗觀落陰後，開始察覺自己怪怪的，時而聽到有人在耳朵旁說話的聲音，認為自己撞鬼，沒想到後來聲音愈來愈清楚，有時是小女生，有時是菩薩仙女、十多歲男孩、國外男子等，他認為這些人一直在跟他「練肖話」（指胡說八道）。

前年四月，鍾男拿榔頭在街頭揮舞，警方將他壓制送醫，自此覺得路人對他有敵意，出院後會帶鐵拐杖等防身；去年五月，鍾男花數千元買刀被母親發現，母親擔心他做傻事，在擺錢的位置減少放錢，鍾竟威脅「把錢放著，滾出去」、「若妳不是媽媽，我就殺了妳」。

鍾母對外求援，楠梓警分局四警去年六月赴鍾家執行戒護，衛生局人員提醒鍾男有攻擊傾向，員警除手槍外，另攜長盾、防彈盾及辣椒水等防護物品。鍾男一見到警察就取出藍波刀以及鋁棒對峙，稍後衝向員警，警方以盾牌阻擋，混亂中許姓巡佐左下腹被刺一刀，另三警頭、手多處割傷，鍾男最後被支援警力開槍擊中右掌後逮捕送醫。

橋頭地院去年審理本件殺人未遂案，認定被告病史至少十二年，前年已出現情緒激躁、衝動控制差、四處遊走、疑似幻聽等症狀，並出現欲攻擊路人等情，送醫診斷為「妄想型思覺失調症」，被告也因精神病症及不配合治療，致無法完成博士學位。

欲攻擊路人不治療 未完成博士學位

高雄市立凱旋醫院精神鑑定認為，鍾男行為時有精神障礙狀態，欠缺辨識行為能力，一審依此判決無罪。檢方上訴，高雄高分院審理時，凱旋醫院精神科主治醫師王富強鑑定證稱，患思覺失調症的鍾男，後續未規律治療追蹤，造成服藥狀態很差，自知與警對峙，但不覺得這是錯誤或違法行為，鑑定認為他已喪失抗拒犯罪衝動的抑制能力。

高雄高分院合議庭也依此認為，鍾男不能辨識行為違法，行為缺乏可責性，故維持原判，還可上訴。

鍾母顧兒十餘年 眼淚快流乾

鍾男是家中獨生子，父親很少在家，鍾母曾帶他四處求醫，但鍾男覺得自己沒病卻要被當成精神病醫治，拒絕就醫；獨自照顧失魂兒十幾年的鍾母曾悲訴，眼淚都快流乾了。

鍾男曾自述，他從英國回來後，睡不著就在路上走，有九個月時間每天走廿一小時；鍾母當時跟著他，邊開車邊掉淚，後來看到兒子買了鐵拐杖，偷偷藏起來，他又買二支，接著還買榔頭、藍波刀，鍾母幾乎每天膽戰心驚地過日子。

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