檢2度放人／1個月搶3次 毒蟲終於收押

桃檢為預防危害治安聲押搶匪。（資料照）

2021/11/04 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市四十五歲劉姓男子涉嫌隨機搶奪落單女子皮包，二度犯案被逮送辦，經桃園地檢署分別限制住居釋回及交保，但劉男於上月底涉嫌第三度犯下搶奪案，逃到基隆市藏匿，這次落網才被檢察官聲請羈押，桃園地院認為劉男確有再犯之虞，裁定收押；桃檢表示，為預防被告屢犯危害治安，已請警方於移送時註明或直接建議聲押。

隨機搶奪落單女子皮包

檢警調查，劉男有多項毒品前科，平常靠打零工為生，近期因工作不穩、積欠債務且毒癮作祟，十月三日於中壢區隨機飛車搶走落單婦人隨身皮包，得手二百三十元，劉男隔天被警方逮捕。因劉坦承犯案，檢察官考量其犯罪所得不多且自身情況不佳，限制他住居後無保釋回。

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劉男獲釋後，十月十五日再於八德區飛車搶奪婦人隨身皮包，得手六千元與手機等物，警方獲報次日再將他逮捕送辦，這次檢察官也以劉男坦承犯案，認為無羈押必要而以三萬交保候傳。

二度犯案被抓都獲釋，劉男食髓知味，又於十月廿五日在大溪區飛車搶走女子皮包，得手三千元與手機等，這次逃到基隆市藏匿，仍被警方逮著，他在一個月內連犯三起搶案，這回終於被檢察官聲請羈押，法官審酌劉男確有再犯之虞而裁准。

檢方表示，已與桃市刑警大隊聯繫，請警方查獲有連續犯案情況者，可於移送時告知檢方或於移送書註明建請聲押，以免屢屢再犯，危害治安。

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