回收保險箱 撬撬看…爆炸噴子彈

艋舺大道上的清潔隊回收場今天早上傳出爆炸事件，警方到場發現保險箱內有子彈。（記者王冠仁翻攝）

2021/11/03 05:30

〔記者王冠仁、蔡思培／台北報導〕位在台北市萬華區艋舺大道上的清潔隊回收場，昨天早上忽然傳出爆炸，有兩名清潔隊員因此受傷。當時在附近路口服勤的員警聞聲前往查看，發現爆炸起因是清潔隊員要撬開一個回收來的保險箱，但清潔員不知保險箱中有多枚子彈，警方研判子彈底火受撬開保險箱的撞擊力道影響才會爆炸。

警方調查，昨天早上七時三十分左右，位在台北市艋舺大道上的清潔隊資源回收場忽然傳出爆炸聲響，當時擔任交整勤務的華江所同仁立刻前往查看。員警趕到時，發現有兩名清潔隊員受傷，幸虧兩人都沒有大礙、不需要送醫。

請繼續往下閱讀...

北市2清潔隊員受傷

環保局萬華區清潔隊人員稍早在萬大路八十五巷、莒光路一百九十七巷口收運大型廢棄物時，在廢棄木櫃周邊發現一只廢棄的保險箱，清潔人員一併收運載到轉運點。

清潔人員才剛將保險箱交給轉運點，作業人員將保險箱搬運至回收場撬開、進行整理，保險箱卻忽然爆炸，造成兩名人員受傷，一名壓縮車駕駛右胸碎片割傷，另一名協助轉運的人員左手臂也擦傷。

警追查保險箱來源

警方鑑識人員檢視保險箱，發現箱內疑似有九釐米子彈五顆、兩顆彈頭、一顆空包彈、一顆底火，警方現正全力追查保險箱來源。

舺大道上的清潔隊回收場今天早上傳出爆炸事件。（記者王冠仁翻攝）

清潔員在路口拾回民眾棄置的保險箱。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法