詐納骨塔套牢長者 黑幫孫子輩 狠撈3千萬

警方查扣詐團的千萬BMW i8超跑。（記者姚岳宏攝）

2021/11/03 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕二十七歲的徐姓竹聯幫青堂成員，找來八年級生組成靈骨塔詐騙集團，針對早年買靈骨塔慘被套牢的高齡長者，佯稱有買主願出高價購買，卻以需補繳稅金及加購套組才能交易，半年內騙取超過三千萬元，北市有名老翁因此被騙走四百萬元，刑事警察局逮徐男等十三人，依組織犯罪防制條例及詐欺罪嫌送辦。

警方調查，徐嫌詐欺集團根據多年來流傳的靈骨塔買賣資料，打電話甚至親自登門拜訪手上有靈骨塔的長者，佯稱有買家要大量掃貨，可出高價購買長者手中被套牢多年的塔位。

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打疫苗 有優惠 搭防疫順風車

徐嫌等人還搶搭疫苗順風車，製作「打疫苗，就享塔位優惠」傳單，不少長者認為這些年輕人還幫政府宣傳防疫，感覺是「正派經營」，紛投入畢生積蓄，等付錢後，對方藉口拖延或逼簽更大額合約，甚至從此消失不見，才知遇詐。

警扣押資產 供被害人求償

刑事局偵七大隊追查，掌握公司營運據點，上週同步搜索新北市板橋、蘆洲、中和等十五處處所，逮捕徐男等十三嫌到案，扣押該公司經營資料，查扣現金近五百萬元及千萬BMW i8超跑，未來將由法院供被害人求償。

警方查扣近500萬元現金。（記者姚岳宏翻攝）

警方查扣「打疫苗，就享塔位優惠」傳單。（記者姚岳宏翻攝）

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