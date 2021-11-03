行車糾紛隨扈亮槍／王金平屬特定人士 卸任仍配隨扈

王金平座車（前）與民眾（後）發生行 車糾紛。 （記者鄭景議翻攝） 警方尋獲車輛後發現是王金平座車，司 機（右）下車說明。 （記者鄭景議翻攝）

2021/11/03 05:30

〔記者王冠仁、姚岳宏、王定傳、林良昇、陳昀／台北報導〕前立法院長王金平座車，昨疑與吳姓男子的轎車發生行車糾紛，外界好奇，為何王金平已卸下立法院長一職，仍能配有隨扈？根據內政部提交給立法院的報告指出，王被核定為「特定人士」，因此能配隨扈警官。

根據內政部最新提交給立法院的報告，國內總共有二十九名警衛對象，其中二十一位是現任中央政府院、部級正副首長，另有八位被內政部核定為「特定人士」，也是安全警衛派遣對象。

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這八位特定人士有四位是卸任的前副總統，包含連戰、蕭萬長、呂秀蓮及吳敦義；其餘四位分別是現任總統府祕書長李大維、國安會祕書長顧立雄、王金平、故總統李登輝遺孀曾文惠。這二十九位警衛對象，安全警衛派遣人數總計為一百零二位，主要由保六總隊第二警官隊執行。

內政部長徐國勇昨表示，王金平當非常久的立法院長，安全維護上認為有必要，就向內政部申請，根據相關規定，派遣警官隊警官擔任隨扈，保護安全。

至於保六總隊鄭姓隨扈在車內持槍警戒，是否符合比例原則或違反相關規定，保六總隊指出，王金平座車昨遭民眾駕車尾隨、逼車。

當時對方車輛是忽前忽後，鄭員見對方意圖不明，為維護王的安全，待對方車輛位於王座車前方時，在車內取槍於胸腹處警戒。

保六總隊︰隨扈取槍戒備未威嚇

保六總隊強調，鄭員當時僅坐在車內持槍戒備，沒下車亮槍，更沒持槍威嚇，認定鄭員行為無違反相關規定，也符合比例原則。

警政署︰鄭員執勤無違反比例原則

警政署則說，鄭員持槍警戒符合「警察人員使用槍械規範」，鄭員也出示警證表明執行勤務，未有強制作為，無違反比例原則。

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