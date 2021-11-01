「不是我死，就是轟警」傷警槍擊犯拒捕 警16槍擊斃

台南保大特勤執行攻堅，先以破門器攻入房間，大喊「警察，槍放下、不要動！」（圖：讀者提供）

2021/11/01 05:30

陳嫌自轟卡彈 槍口對準警方擬火併

〔記者方志賢、王俊忠、黃良傑／綜合報導〕高雄市岡山分局員警上月廿六日查案時，遭綽號「善良」的男子陳彥佑開槍擊傷，陳逃亡時向接應友人撂話，若再遇警察「不是我死，就是轟警」；警方昨凌晨在台南攻堅陳嫌時，陳先舉槍自轟，開兩槍均卡彈，他重拉滑套竟對準警方打算拚了，遭三警連開十六槍，陳的頭部、身體、手腳多處中彈，送醫不治。

有槍、毒多項前科的四十二歲陳嫌，九月底因槍砲案遭判刑五年二月定讞，加上數天前開槍傷警，一旦落網又要重判，沒想到昨天果真豁出去了。

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警方追查，林男上月廿六日買一把改造槍械，找陳到劉男的高市三民區租處試槍，林稍後外出，李男正好來買毒，三人在房內時，兩名警員到隔壁套房查捕黃姓通緝犯，才剛敲門，陳等三人以為警察來抓人，劉、李衝出，緊跟其後的陳嫌朝警開槍，流彈擊傷警員左小腿。

警開槍反擊 陳嫌多處中彈送醫不治

警方制伏劉、李及事後查獲黃男，陳由友人接應藏匿台南，仍被警方發覺躲在中西區康樂街某地下一樓出租套房，昨凌晨出動高雄、台南四十八名警力圍捕。

打頭陣的台南特勤一組四人，破門攻入大喊：「警察，槍放下、不要動！」陳聞聲持槍自轟未擊發，拉滑套退出卡彈後，竟將槍口指向警方擬火併，警方反擊，陳遭擊斃。

警方表示，涉案四嫌均到案，全案除查扣槍彈，還查獲海洛因及重達一公斤多的安非他命等物。

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