淨身出戶求妻原諒 腥夫反悔想討車位

鍾姓男子2年前外遇，為求妻子原諒，把不動產、股票與存款全部贈與給老婆，但他1年後反悔，提告主張他當時贈與的不動產不包含2個停車位。（資料照，示意圖）

2021/10/31 05:30

拗假贈與、真安撫

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市鍾姓男子2年前外遇，為求妻子原諒，把不動產、股票與存款全部贈與給老婆，但他1年後反悔，提告主張他當時贈與的不動產，並不包含2個停車位，且只是「假贈與、真安撫」，請求法院塗銷移轉登記；鍾妻反駁，老公是依「淨身出戶」（指放棄共有財產，只帶走自己身體）概念的無條件贈與，當然包含停車位。高等法院審理後認為，鍾男簽署的贈與協議書確實包括停車位，判鍾男敗訴。

判決指出，鍾姓夫妻於2010年結婚，育3子女。2019年鍾男外遇曝光，為求得妻子原諒簽下協議書，承諾無條件贈與名下房地、股票與存款，聯繫地政士詢問贈與事宜，把所有權狀、印鑑等資料都交給太太，鍾妻持以請地政士辦理移轉。

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事隔1年，鍾男突然興訟，主張當時協議贈與的物件只有房屋，不包含2個停車位，並強調是「假贈與、真安撫」，要求法院塗銷。

房屋附隨品怎切割?

鍾妻答辯稱，夫妻都不是法律專業，才會在協議中只標明贈與標的是房屋門牌號碼，但事實上，停車位是房屋附隨品，不可能切割，況且老公連同停車位的權狀文件都有交給她，絕對是贈與。

離婚翻臉 判夫敗訴

鍾妻還指，老公是「淨身出戶」把所有財產送給她，當然包括停車位，她質疑老公是因離婚與子女親權爭執，她聲請保護令，才心生不滿興訟報復。

高院認定，鍾男同意把「房地」送給老婆，自應包含停車位，且他還與地政士詢問贈與事宜，顯非「假贈與、真安撫」；再加上鍾妻可決定停車位租金與退款事項，顯見妻子確實是所有權人，判鍾妻勝訴。可上訴。

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