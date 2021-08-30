法官給機會不悔改／假律師又詐24人 妻心寒休夫

新竹檢調搜索楊男假冒律師執業的 事務所畫面。 （新竹檢方提供）

2021/08/30 05:30

以低價禮券詐3500萬

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕原本在一家航空快遞公司送貨的男子楊永堉，曾以低價禮券詐騙3500萬元，楊男被判刑並獲緩刑卻不知警惕，又以假律師身分騙了24名被害人共6232萬元，楊男被撤銷緩刑、須入監服刑，翁姓妻子發現枕邊人竟是超級大騙子，心寒憤而訴請離婚，新竹地院判准休夫。

翁女指控，1995年與楊男結婚後，育有子女3人。2014年間，楊男謊稱大學同學在崇光百貨公司業務部任職，有販售禮券的業績壓力，可用遠低於市面的92折價格買到SOGO禮券，魏姓女子因而被騙，集資3548萬元給楊男。事後楊男僅交付918萬元的禮券，積欠2630萬元禮券無力償還，被高等法院判刑2年、緩刑5年。

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假律師再詐6232萬

但楊男不知警惕，2017年又對外謊稱是執業律師及律師事務所楊姓執行長，到處在外接案，向不知情民眾索費辦理訴訟案件，共有24人受騙，不法獲利6232萬元。楊男的假律師身分被揭穿，其前案緩刑被撤銷，須入監服刑，假律師詐騙案再被新竹地院判刑1年8月。

翁女表示，楊男現在新竹監獄服刑，罪行已符合民法判決離婚事由，她今年1月25日具狀向新竹地院聲請離婚調解，經法官排定以視訊調解，楊男卻拒絕出席，要求她的訴訟代理人親自前往新竹監獄，讓他簽署離婚協議，致使雙方調解不成立。無奈之下只好提起離婚訴訟，請求法官判決離婚。

翁女說，楊男多次犯刑法詐欺罪，法院給予緩刑機會仍不知反省，如此咎由自取行為讓她心寒，夫妻間再也不可能維繫婚姻關係。

法官指出，民法第1052條第10款明定，夫妻之一方因故意犯罪，經判處有期徒刑逾6個月確定者，他方得向法院請求離婚。楊男犯行已符合此條件，因此判准離婚。

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