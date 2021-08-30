自由日日shoot》毒販拆解進口 誘嘗鮮 大麻電子煙恐毒癮上身

名人持有大麻電子煙法辦案例

2021/08/30 05:30

〔記者王冠仁、邱芷柔、林惠琴／台北報導〕電子煙在我國不是合法產品，依現行法規仍有灰色地帶，持有雖不違法，但煙油不僅成分不明，更被不法份子「借殼上市」，摻入大麻，鑽漏洞大賺暴利，近來司法機關查獲不少案例，防不勝防，含大麻的電子煙恐成為毒品入門管道，頗令人憂心。

遊走法律邊緣賺暴利

警方近日查獲以劉姓女子為主的大麻電子煙販毒集團，該集團標榜口味多，抽起來「格外有感」，吸引不少年輕族群購買「嘗鮮」。

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毒品是萬國公罪，但在為數眾多的毒品中，大麻卻具有「特殊地位」，不僅在國外部分地區可合法施用，台灣也曾在2年前出現首次「大麻平權」街頭活動。因此，不少曾到海外留學的年輕學子特別熱中吸食大麻，也將這「文化」帶回台灣，並導致大麻經常出現在年輕族群流連的夜店、酒吧，甚至被添加到電子煙當中；警方在臨檢勤務中，常聞到受檢車內有大麻味，因而查獲駕駛人抽含大麻的電子煙。

根據我國法規，持有電子煙雖不違法，但若添加如大麻等毒品或含尼古丁、宣稱療效，或外觀類似菸品，持有者與販賣者才會觸犯毒品罪、違反藥事法或菸害防制法。

持有電子煙不違法的灰色空間，給大麻嘗鮮者及販毒集團可乘之機，難怪國內醫界憂心電子煙恐成毒品入門管道。

專責查緝毒品的刑警指出，大麻在年輕族群中盛行，近幾年來，加入大麻的電子煙產品更為火紅。而台灣目前常見的大麻電子煙煙油，則大多是製造廠商萃取出大麻素後，將其加入煙油中。

大麻煙油之所以會在台灣境內「層出不窮」，主要是因大麻煙油在不少國外地區屬合法產品，廠商可以合法製造、生產；當這些大麻煙油輸入台灣，進口文件上並不會特別註明，海關人員也不可能一一查驗，近來更有不少中國不肖廠商製造劣質大麻煙油再透過網路販售，也成為來源之一。

另有警官表示，雖然我國尚未核准任何電子煙產品的藥品許可證，但不少廠商會「化整為零」，將電子煙拆解成「合法」的零件狀態分批進口、販售，事後再教導顧客如何組裝、使用。近來年輕族群愛抽電子煙，腦筋動得快的毒販就透過管道進口大麻煙油，讓兩者結合，使警方抓不勝抓。

警方查獲大麻電子煙販毒集團，將劉女等人 送辦。 （記者王冠仁翻攝）

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